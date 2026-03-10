La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó su agenda feminista, en la que no se incluye legislar para despenalizar por completo el aborto en la capital del país.

La diputada Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que esta agenda está integrada por seis ejes temáticos: Sistema de Cuidados; movilidad segura e igualitaria; vidas completamente libres de violencia y discriminación; divorcios justos con perspectiva de género; trabajo digno y libre de violencias; y las mujeres al centro de la salud.

Entre las propuestas destaca la creación del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, así como el reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho humano en la Constitución de la Ciudad.

En materia de movilidad segura e igualitaria, la agenda propone incorporar el principio de igualdad sustantiva en la Ley de Movilidad, así como establecer diagnósticos obligatorios de movilidad con enfoque de género y de cuidados, que permitan identificar zonas de riesgo, horarios críticos y modalidades de transporte donde se registran mayores incidencias de violencia contra las mujeres.

La agenda también plantea reformas para garantizar vidas completamente libres de violencia y discriminación. Entre ellas se encuentran la tipificación del delito de acecho, la tipificación del retiro de preservativo sin consentimiento (stealthing) y la reforma del tipo penal de violación para colocar el consentimiento en el centro de la definición jurídica de la violencia sexual.

En el ámbito de la justicia familiar, se impulsarán divorcios con perspectiva de género, mediante el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como aportación equivalente a la económica en la división de bienes, así como la tipificación del fraude alimentario para evitar que deudores alimentarios oculten bienes con el fin de evadir el pago de pensiones.

En materia de salud, se proponen acciones para colocar a las mujeres en el centro de las políticas sanitarias, como el reconocimiento constitucional del derecho a la gestión menstrual digna, la promoción de una menopausia digna mediante acceso a información y servicios de salud adecuados, y la declaratoria del 5 de mayo como Día de la Mujer Partera, en reconocimiento a la labor histórica de las parteras.

“El Congreso de la Ciudad de México ha sido vanguardia en materia legislativa, y con esta Agenda vamos a seguir siéndolo”, dijo Vadillo.

Al respecto, la diputada Xóchitl Bravo presentó una iniciativa para declarar el 6 de mayo de cada año como el ‘Día de las Mujeres Parteras en la Ciudad de México’, con el objetivo de reconocer su labor y conocimientos, como parte de la Agenda Legislativa de Morena a favor de las mujeres.

Subrayó que la partería constituye un conocimiento milenario transmitido de generación en generación, que se basa en la experiencia, los saberes tradicionales y el acompañamiento cercano a las mujeres. Por ello, añadió, es fundamental hacer un reconocimiento institucional a las parteras, cuyo trabajo forma parte del sistema de salud tradicional.

“Los saberes de las parteras es algo que no se debe de perder; que tiene que seguir transmiténdose a las generaciones, porque de ahí venimos; esa es nuestra esencia y nuestro origen. Creo que es muy importante que se siga hablando de estos temas, pero también reconociendo la partería como parte del sistema de salud tradicional esta actividad", expresó.

