A unos días de la clase masiva de futbol que tendrá lugar el próximo 19 de marzo, con la que la CDMX buscará obtener un nuevo Récord Guinness, la plancha del Zócalo capitalino ya se ha tornado se color verde, con pasto artificial.
Este martes, personal de la administración capitalina, instaló franjas de pasto artificial, de dos tonos de verde, por toda la plancha.
En los alrededores del Zócalo se aprecian los rollos de plástico artificial que están aún pendientes por colocarse.
La clase del próximo domingo tendrá una duración de 35 minutos, en la que los participantes deberán estar activos en todo momento por lo que habrá diversas dinámicas. Se prevé que unas 10 mil personas se sumen a esta clase masiva de cara a la Copa del Mundo de junio próximo.
