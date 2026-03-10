Más Información

A unos días de la clase masiva de futbol que tendrá lugar el próximo 19 de marzo, con la que la CDMX buscará obtener un nuevo , la plancha del Zócalo capitalino ya se ha tornado se color verde, con pasto artificial.

Este martes, personal de la administración capitalina, instaló , de dos tonos de verde, por toda la plancha.

Con pasto artificial, alistan el Zócalo para clase masiva de fútbol; prevén asistencia de 10 mil personas. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL
Con pasto artificial, alistan el Zócalo para clase masiva de fútbol; prevén asistencia de 10 mil personas. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

En los alrededores del Zócalo se aprecian los rollos de plástico artificial que están aún pendientes por colocarse.

La clase del próximo domingo tendrá una duración de 35 minutos, en la que los participantes deberán estar activos en todo momento por lo que habrá diversas dinámicas. Se prevé que unas se sumen a esta clase masiva de cara a la Copa del Mundo de junio próximo.

