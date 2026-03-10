Durante un encuentro con vecinos de la colonia General Anaya, el alcalde Luis Mendoza reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con la comunidad para generar mejores condiciones de vida que permitan que Benito Juárez continúe siendo el mejor lugar para vivir.

“Yo tengo que pensar como vecino de Benito Juárez, no por tener un cargo dejo de ser vecino. Cada colonia tiene sus propias necesidades y requerimientos. Yo estoy dedicado a Benito Juárez, mi intención es esa, seguir trabajando por Benito Juárez”, sostuvo.

El edil se comprometió a continuar realizando mejoras en el espacio público y el entorno urbano, sumando esfuerzos con vecinas y vecinos, generando de esta manera un lazo que impacte de manera positiva en sus vidas.

“Que los vecinos salgan a cooperar con nosotros en el aspecto de la participación, es generar vecindad en el buen sentido, generar comunidad, generar que la gente se haga responsable de su propio espacio, esa es la mayor virtud que tienen los vecinos de Benito Juárez: que son muy participativos”, afirmó.

Como muestra del vínculo creado entre autoridades y población, los residentes de la colonia General Anaya entregaron un reconocimiento al alcalde, destacando su liderazgo y apoyo otorgado a los benitojuarenses.

