Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Activan Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; hay restricciones vehiculares

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Durante un encuentro con vecinos de la , el alcalde reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con la comunidad para generar mejores condiciones de vida que permitan que continúe siendo el mejor lugar para vivir.

“Yo tengo que pensar como vecino de Benito Juárez, no por tener un cargo dejo de ser vecino. Cada colonia tiene sus propias necesidades y requerimientos. Yo estoy dedicado a Benito Juárez, mi intención es esa, seguir trabajando por Benito Juárez”, sostuvo.

El edil se comprometió a continuar realizando mejoras en el espacio público y el entorno urbano, sumando esfuerzos con vecinas y vecinos, generando de esta manera un lazo que impacte de manera positiva en sus vidas.

“Que los vecinos salgan a cooperar con nosotros en el aspecto de la participación, es generar vecindad en el buen sentido, generar comunidad, generar que la gente se haga responsable de su propio espacio, esa es la mayor virtud que tienen los vecinos de Benito Juárez: que son muy participativos”, afirmó.

Como muestra del vínculo creado entre autoridades y población, los residentes de la colonia General Anaya entregaron un reconocimiento al alcalde, destacando su liderazgo y apoyo otorgado a los benitojuarenses.

