Durante la jornada ‘La BJ cerca de ti’, iniciativa que consiste en llevar servicios gratuitos a los parques públicos de la demarcación durante el primer sábado de cada mes, se reconoció la importancia que las mujeres tienen como pilares fundamentales dentro de la sociedad.

“En Benito Juárez reconocemos que el talento, la fuerza y la determinación de las mujeres son fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad. Este espacio no es sólo un homenaje, es un compromiso permanente para seguir construyendo entornos más justos, inclusivos y equitativos para todas”, reconoció el alcalde Luis Mendoza.

Como parte de las actividades, se realizó un conversatorio titulado ‘No era nuestro lugar…Hasta que llegamos’, en el cual participaron la clavadista olímpica Azul Almazán y la ingeniera en alimentos Isabel Reyes, ambas compartieron sus experiencias de vida e invitaron a los asistentes a siempre luchar por sus sueños.

“Mi mensaje es que sean resilientes, siempre escuchen a su corazón, una mujer empoderada no solamente es la que aprende a dar y a entregar todo de sí misma, sino que también puede recibirlo de igual manera, que tiene esa voluntad y fortaleza para decir claro que lo merezco, que puedo y estoy feliz por eso”, afirmó la atleta reconocida por representar a México en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

Otra de las dinámicas que se llevaron a cabo fue una cabina de sensibilización, que consistió en la reproducción de audios que ejemplificaban tres tipos de violencia: física y verbal (enfocadas en relaciones de pareja), además de situaciones violentas entre amigos, cuyo objetivo fue llegar principalmente a los hombres para reflexionar que tener alguna de estas conductas está mal y se deben cambiar.

Además, se colocó una pieza de cartonería realizada por el área de Arte y Cultura de la demarcación titulada ‘Raíces y Alas: MUJEResBJ’, representando las alas de una mariposa, donde vecinas y funcionarias colocaron letreros en los que plasmaron su sentir sobre ser mujer.

Asimismo, se contó con la participación de los alumnos de los Centros de Educación Continua para el Adulto Mayor (CECAM) planteles Cumbres y Mixcoac, quienes deleitaron a los presentes con una exhibición de danzón, además de un cuentacuentos para el público infantil y manualidades para toda la familia.

Marina Gómez, vecina de la alcaldía, acudió con sus dos hijas, destacando que este tipo de jornadas sabatinas fomentan la convivencia. “Me parece súper bien, porque a veces en la semana se complican los horarios, yo creo que para la gente que viene a pasar el rato con su familia es muy bueno”.

