Abuso sexual, besos, tocamientos, toma de fotografías sin consentimiento, envío de imágenes pornográficas, piropos, y acecho en los baños son algunas de las denuncias que se presentaron en el servicio público federal durante el año pasado.

En respuesta a docenas de solicitudes de información hechas por EL UNIVERSAL, 58 dependencias de gobierno federal, organismos autónomos, así como universidades y escuelas públicas indicaron que en el último año se presentaron 816 denuncias y quejas por acoso y hostigamiento sexual, cifra que supera las 780 que se registraron en 2024.

Las cinco instituciones públicas con el mayor número de denuncias fueron Petróleos Mexicanos (Pemex), con 155; UNAM, con 128; UAM, con 40; Colegio de Bachilleres, con 38; ISSSTE, con 28, mientras que el Servicio de Protección Federal (SPF) sumó 27.

También destaca que la mayoría de las quejas terminaron archivadas o con sanciones leves a los responsables, como toma de cursos de sensibilización, suspensión de días de trabajo o amonestaciones escritas o verbales.

Abuso y envío de imágenes XXX

En el oficio UTHGM/0003/2026, el Hospital General de México informó que durante el año pasado se recibieron 13 denuncias por probables actos de hostigamiento y acoso sexual.

Destaca que el 16 de julio el hospital recibió una denuncia en la que se acusa un probable abuso sexual por parte de un trabajador fuera de la institución, lo que ha ocasionado que la víctima haya experimentado diversos síntomas físicos y emocionales que afectan su salud integral.

Cinco meses después, el 2 de diciembre, se interpuso una queja en la que se denunció que un funcionario le mostró a una trabajadora —a través de su celular— imágenes pornográficas “mientras realizaba una actividad académica, y le realizaba comentarios inapropiados”.

Chantaje: sexo por un servicio público

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó en la solicitud de folio 340018000066026 que en 2025 se presentaron 33 denuncias por acoso y hostigamiento sexual dentro de la institución de salud.

Detalló que entre las quejas se denunció que funcionarios condicionaron la prestación de un servicio público o evaluación escolar a cambio de acceder a sostener conductas sexuales como “mostrar deliberadamente partes íntimas (...) a una o varias personas; expresar insinuaciones, invitaciones o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual”.

En el oficio nu´mero AEFCM/CAJYT/UT/182/2026, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó que se recibieron 17 denuncias, entre ellas destaca la del 8 de mayo, en la que se denunció que una persona espió a otra mientras se cambiaba de ropa en un sanitario. La AEFCM indicó que a la persona acusada se le exigió tomar capacitación, y la denuncia fue archivada.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que en 2025 hubo seis denuncias, entre ellas la CE-CAPUFE-004-2025, en la que se acusó que un funcionario llevó a cabo conductas dominantes, agresivas e intimidatorias hacia una persona para que se sometiera a sus deseos sexuales con el fin de obtener un empleo o ascenso. Además, se denunció que se expresaron comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la apariencia o a la anatomía con connotación sexual.

El 22 de enero de 2025 se denunció que una persona en el Hospital Infantil de México Federico Gómez preguntó a una trabajadora sobre historias, fantasías o preferencias sexuales, y sobre su vida sexual.

¿La sanción? Impulsar acciones de sensibilización para un grupo de la institución.

La Dirección de Asuntos Laborales y Contenciosos de la Secretaría de Hacienda (SHCP) informó que el 16 de enero y el 27 de marzo se presentaron dos denuncias por acoso y hostigamiento sexual; sin embargo, no hubo ninguna sanción debido a que “la quejosa (o) no aportó mayores elementos para acreditar su denuncia”.

De acuerdo con el oficio UAF/DGA/DSAyT/005/2026, la Secretaría de Cultura informó que el 2 de septiembre una persona servidora pública de la Dirección General de Comunicación Social veía fotografías y videos “impropios” frente a las personas denunciantes.

La dependencia federal indicó que el Comité de Ética es un cuerpo colegiado de carácter preventivo no sancionador y que solamente emite recomendaciones y observaciones generales e individuales derivadas de denuncias.

Mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el año pasado se registraron 22 denuncias por presuntos actos de acoso y hostigamiento sexual, y entre las sanciones a los acusados hubo rescisión y suspensión de tres, cinco y ocho días de trabajo.

