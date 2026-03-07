Previo a conmemorarse el Día Internacional de la Mujer este 8M, el IMSS Bienestar informó que alista la implementación de un Área de Atención Segura para Mujeres destinada a recibir denuncias y brindar acompañamiento inmediato ante situaciones de violencia, acoso o abuso dentro de las unidades médicas.

El objetivo de esta medida es fortalecer entornos seguros en los servicios públicos de salud y garantizar que toda mujer que trabaje o reciba atención en una unidad pueda denunciar con "confianza, protección y sin temor a represalias".

Por medio de un comunicado, el IMSS Bienestar detalló que tendrá varias funciones, además de atender toda denuncia con seriedad, confidencialidad y sin represalias. Las otras funciones de dicha Área son:

Canales confidenciales de denuncia : Se habilitarán mecanismos presenciales, telefónicos y digitales para recibir denuncias con confidencialidad garantizada y registro institucional.

: Se habilitarán mecanismos presenciales, telefónicos y digitales para recibir denuncias con confidencialidad garantizada y registro institucional. Acompañamiento integral a las víctimas: Las denunciantes recibirán orientación jurídica , acompañamiento psicológico, atención médica cuando sea necesario y vinculación directa con autoridades ministeriales.

integral a las víctimas: Las denunciantes recibirán , acompañamiento psicológico, atención médica cuando sea necesario y vinculación directa con autoridades ministeriales. Protección frente a represalias: Se activarán protocolos institucionales para proteger a las denunciantes, incluyendo medidas laborales y administrativas que garanticen que puedan continuar su trabajo o recibir atención médica sin intimidación .

sin . Investigación y coordinación institucional: Cada caso será atendido en coordinación con las autoridades competentes y con los órganos internos de control, para garantizar que las denuncias se investiguen con seriedad y total transparencia .

. Prevención y cultura institucional: Además de atender denuncias, el área impulsará acciones de prevención, capacitación y sensibilización para fortalecer entornos seguros y respetuosos dentro de las unidades de salud.

El IMSS Bienestar recordó que este mecanismo se implementa para que los hospitales y centros de salud sean espacios seguros tanto para quienes reciben atención médica como para quienes trabajan en los espacios.

Finalmente reiteró su compromiso con la construcción de espacios libres de violencia y una política de cero tolerancia a la violencia de género.

