La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) llevará a cabo un operativo de monitoreo, observación y mediación durante la marcha del domingo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
La CDHCM informó que mujeres trabajadoras de la Comisión serán parte primordial del equipo que será desplegado durante la protesta del 8M.
Las asistentes a la marcha podrán solicitar el apoyo y servicios de la CDHCM el cualquiera de los cinco puntos estratégicos del recorrido.
Los puntos de apoyo estarán ubicados en:
- La Torre del Caballito
- El Hemiciclo a Juárez
- El Palacio de Bellas Artes
- La esquina de Eje Central y 5 de Mayo
A unas horas de la marcha del 8M en CDMX, Paseo de la Reforma y Avenida Juárez lucen con vallas y tablas; locales buscan evitar daños
