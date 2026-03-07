La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) llevará a cabo un operativo de monitoreo, observación y mediación durante la marcha del domingo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La CDHCM informó que mujeres trabajadoras de la Comisión serán parte primordial del equipo que será desplegado durante la protesta del 8M.

Las asistentes a la marcha podrán solicitar el apoyo y servicios de la CDHCM el cualquiera de los cinco puntos estratégicos del recorrido.

Los puntos de apoyo estarán ubicados en:

La Torre del Caballito

El Hemiciclo a Juárez

El Palacio de Bellas Artes

La esquina de Eje Central y 5 de Mayo

