Alex de Alba volvió a lo más alto de NASCAR México Series al quedarse con la victoria en el Óvalo Aguascalientes México, resultado que además representó el primer triunfo de la temporada 2026 para el AGA Racing Team dentro de la quinta fecha del campeonato.

El vigente campeón mostró un ritmo competitivo desde el inicio del fin de semana. A bordo del auto #14 patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola y Skarch, De Alba clasificó en la octava posición durante la sesión sabatina, colocándose en una posición favorable para pelear por los primeros lugares.

La carrera "Aguascalientes El Gigante de México 250" arrancó este domingo a las 13:40 horas con un total de 170 vueltas pactadas. Desde los primeros giros, el piloto tapatío se mantuvo dentro del grupo de punta y fue ganando terreno conforme avanzó la competencia.

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Podio completo en Aguascalientes de NASCAR México / Foto: Cortesía AGA Racing Team

La definición llegó en el último tramo de la prueba. De Alba tomó el liderato cuando restaban poco más de 20 vueltas y tuvo que resistir la presión constante del auto #88 durante un cierre que se extendió hasta la bandera verde, blanca y cuadros.

Con ello, el campeón consiguió su primera victoria del año en un momento clave de la temporada, justo cuando la lucha por los puestos rumbo al "Chase" comienza a tomar mayor relevancia.

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Gracias a este resultado, AGA Racing Team suma un importante impulso de cara a la segunda mitad del calendario. La próxima cita de NASCAR México Series será el 27 de junio en el Autódromo de Querétaro, sede de la sexta fecha del campeonato.