Este sábado la selección de Japón entrenó en el CET (Centro de Entrenamiento Tigres) después de varios días de polémica por el mal estado de las instalaciones del equipo regiomontano, motivo por el cual los nipones movieron sus prácticas al campo de juego de Rayados en El Barrial. Su debut en el Mundial 2026 está cada vez más cerca y la estrella del equipo, Takefusa Kubo, sueña con hacer historia.

Después del entrenamiento, el mediocampista de 25 años compartió su ilusión por la participación de Japón en este Mundial y argumentó que es gracias a la generación actual de futbolistas que integran la selección.

“Si algún día vamos a hacer historia, yo creo que el momento es este, ¿no? Porque yo creo que tenemos la mejor generación en años, tanto en calidad como carácter, porque yo creo que nos llevamos todos muy bien, en todo en el campo. Y ojalá lleguemos lo más lejos posible”, declaró.

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El campeón de Copa del Rey agregó que “tenemos muy buen grupo, yo creo que hemos sido un país que hemos tenido disciplina y calidad. Yo creo que a eso le añadimos el buen grupo, porque nos llevamos entre todos y aunque uno le vaya mal, pues el otro le ayuda y todo el mundo cubriéndose la espalda, uno del otro, y así que yo creo que con el buen grupo, pues podemos ir más lejos de lo que pudimos llegar hasta entonces”.

Esa disciplina que destaca el futbolista de la Real Sociedad se la atribuye al entrenador Hajime Moriyasu, quien asegura que supo imprimir una nueva identidad al equipo.

“Yo creo que el entrenador que pone mucho énfasis en la disciplina, el llegar puntual, respetar a los compañeros. Yo creo que eso pega mucho, con el carácter y con bueno, con lo que representamos nosotros como japoneses. No solo los que juegan a futbol, sino la vida diaria, yo creo que es una cultura de respeto y de humildad y yo creo que es un entrenador que tiene mucho con eso y bueno, y pega, como dije”, agregó.

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CALENDARIO DE JAPÓN EN LA COPA DEL MUNDO 2026

Países Bajo vs Japón - domingo 14 de junio a las 14:00 horas en el estadio Dallas

Túnez vs Japón - sábado 20 de junio a las 22:00 horas en el estadio Monterrey

Japón vs Suecia - jueves 25 de junio a las 17:00 horas en el estadio Dallas

LA MEJOR PARTICIPACIÓN DE JAPÓN EN UNA COPA DEL MUNDO

Esta edición será su octava participación en la Copa del Mundo y hasta ahora, los mejores resultados de Japón coinciden en una misma instancia: octavos de final.

La primera vez que alcanzaron esta instancia fue en Corea-Japón 2002. Como anfitriones, lideraron el grupo H por encima de Bélgica, Túnez y Rusia. Sin embargo, en octavos de final fueron eliminados (0-1) por Turquía.

Fue hasta Sudáfrica 2010 cuando volvieron a clasificar a la fase final, después de quedar en segundo lugar del grupo E por detrás de Países Bajos. En la siguiente ronda, Paraguay los eliminó en una agónica definición por penales.

En las últimas dos Copas del Mundo (Rusia 2018 y Qatar 2022), Japón cayó en el mismo cruce de eliminación. En 2018 fueron segundos del grupo H detrás de Colombia y se despidieron del Mundial tras ser derrotados por Bélgica (3-2). Hace cuatro años, terminaron en primer lugar del grupo E por encima de España, pero Croacia los echó en otra serie de penales.

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