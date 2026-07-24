Un enorme socavón producto del colapso de un cárcamo provocó que los patios traseros de dos viviendas en Torreón, Coahuila, se vinieran abajo. Al menos cinco familias tuvieron que dejar sus viviendas ante el riesgo que representaba.

Según comentaron vecinos del lugar, no es la primera vez que sucede una situación como esta debido a obras de reposición del colector Zaragoza.

“Escuchamos el estruendo fuerte y cuando salimos las bardas de las casas se cayeron, pensamos que habían sido todas las casas”, contó Emerina Castro, vecina de la colonia Rincón del Bosque.

Cuadrillas del sistema de aguas de Torreón colaboran para reparar el tramo del colector Zaragoza. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

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Vecinos reclamaron que son por lo menos cuatro años con problemas en el sector, pues no es la primera vez que tienen que abrir la calle para reparar el colector. “A mí ya me había pasado, es nuestro patrimonio, pedimos que se solucione”, añadió la vecina.

La señora Teresa Trujillo aseguró que es la cuarta ocasión en la que tienen que abrir la calle en el mismo punto debido a problemas con la tubería y aseguró que sigue sin quedar bien.

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“Nos preocupan porque nos dicen que no se van a hacer responsables con los daños de las casas”, dijo sobre la responsabilidad del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón.

Según comentaron vecinos del lugar, no es la primera vez que sucede una situación como esta. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

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Contó que la última vez les garantizaron que no se volvería a abrir, promesa que no se cumplió con los últimos hechos registrados.

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Durante estos días, cuadrillas del sistema de aguas de Torreón colaboran para reparar el tramo del colector Zaragoza, sin embargo, las lluvias registradas este viernes han complicado avanzar en la reparación.

Al menos las bardas traseras de dos viviendas colapsaron, así como medio patio trasero de las casas. En el caso de otras viviendas se presentan daños estructurales.

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Protección Civil del Estado realizará un peritaje estructural de las viviendas para evaluar los daños, así como las causas precisas para que se vinieran abajo parte de las casas.

vr/cr