Tres patrullas fueron quemadas por habitantes del municipio de Huaquechula, ubicado en la región centro-occidente del estado de Puebla, tras la detención de un presunto asalta tráileres.

Fue durante la noche de este jueves cuando pobladores encontraron desvalijado un tractocamión con reporte de robo.

Los habitantes se organizaron y detuvieron a un presunto involucrado en los hechos, el cual fue entregado a autoridades; sin embargo ante la ola de violencia comenzaron a protestar de manera violenta.

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El grupo de pobladores incendió tres patrullas, por lo que autoridades de los tres órdenes de gobierno activaron los protocolos y un operativo en la zona.

Horas después, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que fue controlada la situación.

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En un comunicado de prensa aseguró que la situación "se encuentra en calma" y reportó que solo hubo daños materiales.

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Puebla sufre una escalada de la violencia y de acuerdo con medios locales, en esa región poblana suman al menos cinco muertos en los últimos días.

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Durante el primer semestre del año, ocurrieron en Puebla un total de 130 casos de extrema violencia, según documentó la organización civil Causa en Común.

Con esas cifras de asesinatos con tortura, crímenes de mujeres con crueldad extrema, actos violentos contra la autoridad, masacres, mutilaciones y descuartizamientos, la entidad se ubicó en la séptima posición nacional con el mayor número de casos de atrocidades.

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