El Gobierno de la Ciudad de México desplegará a 400 mujeres policías para acompañar la marcha del próximo domingo 8 de marzo (8M), fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez afirmó que la presencia de las uniformadas sólo responderá a situaciones de riesgo.
“Procuraremos en todo momento que su presencia durante la movilización no estorbe, para ponerlo en términos prácticos, que en ningún momento censure y solamente se limite a acompañar y, si hubiera alguna situación de riesgo para las manifestantes, poder actuar”, dijo.
El secretario agregó que las policías llevarán a cabo acciones preventivas como el retiro de objetos peligrosos.
