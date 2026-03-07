Por Allegra María del Pilar Baiocchi

Hace apenas unas semanas llegué a México como coordinadora residente de la ONU, designada por el secretario general António Guterres. Desde entonces, he comenzado a conocer las historias de mujeres cuya valentía ha abierto el camino para los derechos y la igualdad de todas las mujeres y las niñas.

Una de ellas es la de Esther Chávez Cano, quien a principios de los años 90, inmersa en una hemeroteca, comenzó a documentar la desaparición y el asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cada caso era presentado como un hecho aislado, pero ella sabía que detrás había un fenómeno mucho más profundo.

La documentación periodística que reunió junto con otras activistas permitió visibilizar lo que el mundo conocería como las Muertas de Juárez. Aquella labor visibilizó el fenómeno del feminicidio y fue un parteaguas para el movimiento feminista en México.

El trabajo de Esther y de muchas otras defensoras ha iluminado el camino. Gracias a su valentía y perseverancia, México ha impulsado leyes y políticas públicas orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, así como a avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Las Naciones Unidas en México hemos acompañado ese esfuerzo. A través de la Iniciativa Spotlight, una alianza global entre la ONU y la Unión Europea, 41 organizaciones de la sociedad civil en Chihuahua, Guerrero y el Estado de México recibieron apoyo para fortalecer sus capacidades, mejorar la atención a víctimas y promover el autocuidado de quienes sostienen esta labor.

El programa, implementado entre 2019 y 2023 en estrecha coordinación con el gobierno de México y diversos socios, contribuyó también a la reforma de seis leyes federales y 30 estatales, al desarrollo de herramientas de conocimiento para el funcionariado público y la sociedad civil, y al establecimiento de alojamientos temporales seguros. Sus resultados tienen un impacto potencial para más de 35 millones de mujeres y niñas en el país.

Hoy, el trabajo de la ONU en México se extiende a múltiples frentes: desde el liderazgo y la participación de las mujeres en la toma de decisiones hasta su empoderamiento económico, la defensa de sus derechos sociales y laborales, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia de género y la protección de mujeres migrantes y solicitantes de asilo. También impulsamos iniciativas que promueven masculinidades positivas, justicia climática con perspectiva de género y la agenda de mujeres, paz y seguridad.

México ha mostrado avances importantes. El año pasado fue sede de la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde se aprobó el Compromiso de Tlatelolco y se lanzó la Década de Acción para la Sociedad del Cuidado (2025-2035), una hoja de ruta clave para consolidar un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.

También es histórico que México tenga por primera vez una mujer como Presidenta.

Bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, se han impulsado reformas constitucionales para garantizar la igualdad sustantiva, prohibir la brecha salarial por razones de género y fortalecer políticas públicas orientadas al bienestar de las mujeres. La creación de la Secretaría de las Mujeres, la expansión de los Centros LIBRE y los programas dirigidos a mujeres indígenas, afromexicanas, niñas y adultas mayores marcan avances importantes en esta nueva etapa.

Las mujeres en el mundo, sin embargo, aún estamos lejos de alcanzar la igualdad. A nivel global, de acuerdo con el informe Mujeres, Negocios y la Ley 2026 del Banco Mundial, las mujeres contamos solamente con 67% de los derechos legales que disfrutan los hombres. Al ritmo actual, cerrar esa brecha podría tomar casi 300 años.

Incluso donde existen avances legislativos —y hoy 90% de los Estados ha fortalecido sus leyes contra la violencia de género— persisten brechas entre la norma y su aplicación. Sistemas de justicia que responden con lentitud y normas discriminatorias que aún sobreviven siguen limitando el acceso efectivo a los derechos.

El camino hacia la igualdad requiere perseverancia y acción constante, especialmente a nivel estatal y municipal.

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, rendimos homenaje a todas las mujeres que han trazado el camino hacia la igualdad. A quienes, con valentía y perseverancia han transformado el silencio en denuncia, la indignación en acción y la esperanza en cambios reales.

Renovamos también un llamado a gobiernos, parlamentos, Poder Judicial, sector privado, academia, medios de comunicación y sociedad civil a redoblar esfuerzos por los derechos, la justicia y la igualdad de las mujeres y las niñas.

Cada generación de mujeres ha empujado un poco más lejos las fronteras de la igualdad. Hoy nos toca a todas y todos asegurarnos de que ese avance no se detenga. Porque los derechos de las mujeres y las niñas no son sólo una causa de justicia: son una condición indispensable para el desarrollo sostenible y para el futuro de México.

Coordinadora residente designada de la ONU en México @AllegraBaiocchi

