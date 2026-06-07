Integrantes de la Asamblea Anti-mundialista anunciaron que para los próximo 10 y 11 de junio, día de la inauguración del Mundial, tienen previstas protestas en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Durante una conferencia de prensa realizada en el bajo puente ubicado frente al inmueble, Natalia Lara, representante de la organización y vecina de Santa Úrsula detalló que el miércoles 10 de junio a las 19:00 horas harán una "cascarita" y se manifestarán con familias buscadoras y vecinos de Santa Úrsula en la Calzada de Tlalpan.

Agregó que el 11 de junio, día en el que se realizará la inauguración del Mundial, a partir de las 8:30 horas, colectivos manifestarán de manera pacífica en el cruce de avenida del Imán y Gran Sur, punto donde inicia la "primera milla" de seguridad que restringirá el acceso al estadio a personas sin boleto.

Indicó que, el mismo 11 de junio familias buscadoras también buscarán ser recibidas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que otras intentarán acercarse a las inmediaciones del estadio durante la jornada inaugural.

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Tras la conferencia de prensa, integrantes de los colectivos que conforman la Asamblea Antimundialista realizaron la última intervención previa al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026; sobre la publicidad de Coca-Cola en el bajo puente frente al Estadio Ciudad de México, pintaron de color rojo y negro los rostros de los jugadores y escribieron consignas relacionadas con sus demandas.

Más tarde, realizaron una "cascarita" de futbol como parte de las protestas.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Natalia Lara explicó que el mensaje que busca dar es un llamado a la empatía con las familias buscadoras y las personas afectadas por desalojos en la Ciudad de México.

"No merecemos tener una ciudad turistificada y habitarla como si fuéramos ajenos a ella; merecemos una ciudad que piense primero en nuestras necesidades antes que en las de los turistas; por lo mismo llamamos a que se unan con nosotros y participen en las actividades que estamos organizando" señaló.

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Agregó que también busca visibilizar las afectaciones que enfrentan diariamente los capitalinos por las obras e intervenciones relacionadas con la movilidad urbana como los trabajos de la Línea 2 del metro o el Parque Elevado.

" Sabemos que la mayoría de las personas que habitamos en la ciudad estamos muy enojadas por el tema de la remodelación del Metro, por los temas de las vialidades y la movilidad" afirmó.

Como vecina de la zona de Santa Úrsula, Lara afirmó que los últimos meses han sido complicados para quienes viven y trabajan en los alrededores; explicó que algunos habitantes han presentado problemas de salud por el polvo generado por las obras, mientras que otros han enfrentado dificultades por los cierres viales y las restricciones en la zona.

Además, mencionó que algunos comerciantes se han visto afectados por el trato recibido durante los preparativos del Mundial.

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"Muchos vendedores de aquí han optado por dejar sus negocios debido a que los policías los ofenden o los turistas los miran mal, y eso es racismo y clasismo", sostuvo.

Agregó que las protestas convocadas por la Asamblea Antimundialista serán pacíficas.

"Deben saber que no están siendo bienvenidos a un magno evento; están entrando a una tierra que nos violenta día tras día y de la cual todos somos víctimas", indicó.

dmrr