Tegucigalpa, Honduras.- El "sistema patriarcal" que impera en Honduras provoca que muchas mujeres no participen en política y, además, sean víctimas de diversos tipos de agresiones, incluso durante los procesos electorales, afirmó este miércoles a EFE Sandra Ruiz, integrante del Observatorio Político de Mujeres, promovido por la sociedad civil.

"Muchas mujeres no quieren participar en política precisamente porque vivimos en un sistema patriarcal donde el machismo impera en el Congreso (Parlamento) y en todos los espacios de toma de decisiones", subrayó Ruiz, quien participó en la presentación del informe 'Liderazgo político de las mujeres en Honduras: Perspectivas y desafíos', en Tegucigalpa.

Otro de los problemas que enfrentan muchas mujeres hondureñas y que limita su participación en la política es la carga del trabajo de cuidados dentro del hogar, una responsabilidad de la que, por lo general, se desentienden los hombres.

"Eso también es una limitante. La sobrecarga del trabajo de cuidados nos impide participar en estos espacios políticos", enfatizó Ruiz.

Sobre el informe presentado este miércoles, financiado por la Unión Europea (UE), señaló que uno de los hallazgos más importantes es el aumento en el número de alcaldesas. En 2021 se registraban 16 mujeres al frente de alcaldías, cifra que para el período 2026-2030 ha aumentado a 22 en todo el país, que cuenta con 298 municipios.

Además, el número de diputadas en el Parlamento -integrado por 128 escaños- pasó de 35 en el período anterior a 38 tras las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025.

El Observatorio advierte que las agresiones psicológicas y físicas desalientan la participación femenina en espacios de decisión. Foto: AFP

Aunque los porcentajes de mujeres en las alcaldías y en el Parlamento siguen estando lejos de la paridad por la que han venido abogando desde hace varios años, Ruiz considera que este avance es significativo.

"Es un hallazgo importante para nosotras porque significa que hemos tenido un aumento en la participación política de las mujeres", señaló.

Entre los principales desafíos que enfrentan las mujeres, Ruiz destacó la violencia política. Según explicó, el Observatorio Político de Mujeres ha documentado al menos 70 casos.

La violencia política contra las mujeres hondureñas incluye agresiones psicológicas, verbales, intimidaciones e incluso ataques físicos, entre otras formas de violencia que han frenado en gran medida su participación en la política, añadió.

El Observatorio también ha registrado varios casos de violencia política contra mujeres durante el proceso electoral de 2025, incluyendo las campañas y las elecciones primarias celebradas en marzo, así como las elecciones generales de noviembre.

En opinión de Ruiz, es fundamental que las mujeres denuncien estos hechos y continúen impulsando la aprobación de la Ley de violencia política, con el fin de garantizar su participación en los espacios de toma de decisiones.

"Las mujeres necesitamos estar en los espacios de participación política, pero sin violencia" y "la violencia política debe ser tipificada como delito para que las mujeres puedan seguir participando", enfatizó.

