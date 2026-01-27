Más Información
Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"
Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG
Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso
VIDEO: En Filipinas atacan con un lanzacohetes a alcalde; el funcionario sobrevivió al intento de asesinato
Tegucigalpa. El conservador Nasry "Tito" Asfura asumió este martes como nuevo presidente de Honduras para el período 2026-2030, en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro.
A la investidura de Asfura no asistieron presidentes y jefes de Estado de otros países, por razones de austeridad y decisión del nuevo mandatario hondureño.
Asfura, de origen palestino y natural de Tegucigalpa, donde nació el 8 de junio de 1958, fue electo presidente de Honduras como candidato del Partido Nacional en los duodécimos comicios generales celebrados en el país desde el retorno a la democracia en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares.
Lee también Honduras retira denuncia del tratado de extradición con EU; acordó con gobierno de Trump mantenerlo hasta el 27 de enero
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]