Tegucigalpa. El conservador Nasry "Tito" Asfura asumió este martes como nuevo presidente de Honduras para el período 2026-2030, en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro.

A la investidura de Asfura no asistieron presidentes y jefes de Estado de otros países, por razones de austeridad y decisión del nuevo mandatario hondureño.

Asfura, de origen palestino y natural de Tegucigalpa, donde nació el 8 de junio de 1958, fue electo presidente de Honduras como candidato del Partido Nacional en los duodécimos comicios generales celebrados en el país desde el retorno a la democracia en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares.

