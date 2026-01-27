Más Información

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Profeco alista decreto por polémica de preventa de BTS; regulará promoción y venta de boletos

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Virus Nipah: ¿cuáles son los síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a India?; conócelo aquí

California investiga a TikTok por censurar críticas a Trump; usuarios no pudieron publicar sobre la muerte de Alex Pretti

Washington. El “”, una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la , se encuentra este año a 85 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado nunca de marcar la hora final en sus 79 años de historia.

El reloj, gestionado por el Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos, se ha acercado este martes cuatro segundos más a una en comparación con el año anterior, cuando marcó 89 segundos para el ocaso de la .

Las manecillas del reloj se pararon en esta hora crítica a raíz de la (en un momento en que los arsenales nucleares aumentan y los tratados de no proliferación no se están renovando), el y la creciente agresividad que ejercen las potencias globales, según advirtieron los científicos.

La presidenta del Boletín de Científicos Atómicos, Alexandra Bell, puso el foco en la decadencia de la cooperación internacional y en las decisiones de la Administración del presidente, , como factores decisivos para esta aproximación.

“Trump está desmantelando activamente medio siglo de esfuerzos de control de armas para mantener la estabilidad entre las dos naciones con mayor arsenal nuclear del mundo (Estados Unidos y Rusia) y ha estado atacando las herramientas y tecnologías que pueden ayudarnos a gestionar el ”, declaró Bell.

“Hemos visto un fracaso flagrante del liderazgo y un giro hacia el neoimperialismo”, añadió la presidenta.

Por su parte, el presidente del Comité de seguridad y ciencia del Boletín, Daniel Holz, dijo que los principales países se han vuelto más “agresivos, hostiles y nacionalistas” en el último año.

“La historia ha demostrado que cuando los gobiernos dejan de rendir cuentas ante sus propios ciudadanos, sobrevienen el conflicto y la miseria; esta hace que el mundo sea más peligroso para todos”, alertó Holz en la presentación del reloj.

La periodista filipina y en 2021, María Ressa, se centró en la crisis que sufre el periodismo actual e hizo un llamado a la acción para revertir la situación global.

“Necesitamos plataformas tecnológicas rediseñadas en torno a los , no a las métricas de interacción; necesitamos que el periodismo se financie como infraestructura crítica”, declaró.

También conocido como el “Reloj del Apocalipsis” (“Doomsday Clock”, en inglés), el mecanismo es un símbolo dirigido por un grupo de científicos, entre ellos trece premios Nobel, creado en 1947, que pone el foco en los riesgos que afronta el mundo y que pretende indicar lo cerca que está el fin de la humanidad.

Desde 2007, el reloj ha incluido en sus valoraciones el deterioro del planeta debido al calentamiento global y la .

