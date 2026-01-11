A sus 15 años, Ian Emmanuel González Santos cuenta con la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo y una maestría en Biología Molecular y Genética, además cursa el tercer año del doctorado en Biología Molecular, del que espera titularse en 18 meses.

Ian nació en Jalisco, un estado donde miles de menores de edad son convencidos o víctimas de reclutamiento forzado por el crimen organizado para desarrollar actividades delictivas y ser entrenados para ser halcones, sicarios o extorsionadores.

Por la falta de oportunidades o de valores, por pobreza o ignorancia, la gran mayoría de esos jóvenes utilizados como carne de cañón por las organizaciones delictivas terminan muertos o detenidos por las autoridades, en el mejor de los casos.

Lee también Crece reclutamiento de menores por el crimen organizado

La historia de Ian Emmanuel fue distinta, producto de su talento e inteligencia y de un esfuerzo personal y familiar, no del apoyo del gobierno o de alguna empresa, que hasta ahora no lo han respaldado con alguna beca.

En entrevista con EL UNIVERSAL, este joven prodigio, nacido en Puerto Vallarta, Jalisco, dice que fue su madre quien se dio cuenta de que tenía una inteligencia y capacidades fuera de lo común.

“Desde que tenía dos, tres años ya empezaba a demostrar habilidades que los niños no demuestran normalmente a esa edad. Empecé a leer de manera temprana, pero no libros de educación para niños, sino Atlas de hematología y libros relacionados con la hematología, la microbiología y la química”.

Lee también INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan

Cuenta cómo fue que pudo graduarse simultáneamente en educación básica y media superior.

“Fue algo que mi mamá y yo logramos en equipo, porque ella es el adulto a cargo de mí, y ella también luchó muchísimo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que accedieran a hacerme esos exámenes, porque yo ya había demostrado que tenía el nivel para aprobar primaria, secundaria y preparatoria. Entonces fue un camino largo, lleno de obstáculos, lleno de luchas, lleno de gente que no creía en mí y gracias a ella pudimos lograrlo”.

Agrega que “después de un proceso muy largo, mi mamá logró que me hicieran los exámenes de primaria, secundaria y preparatoria, culminando los tres simultáneamente a los ocho años de edad, y a los nueve años ingresé a la Universidad de Guadalajara a estudiar la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. Y a mitad de la licenciatura, simultáneamente estudié mi maestría en Biología Molecular y Genética. Actualmente estoy cursando el tercer año del doctorado en Biología Molecular”, señala orgulloso.

Comenta que desde pequeño participó en concursos de química, microbiología y tabla periódica, “y cada vez tenía más hambre de conocimiento, al menos en esas áreas. Y la sed de conocimiento fue evolucionando al punto que yo decidí entrar a esta carrera porque involucraba muchas de las áreas que me gustaban, y se me hace una de las carreras más hermosas”.

Lee también Nobel de Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

¿Qué dificultades has enfrentado? ¿Ha habido comprensión de las autoridades educativas o maestros para apoyarte?

—Todo lo contrario. Es falta de empatía porque desde algunos compañeros hasta la gran mayoría de los maestros y entidades o autoridades educativas realmente no ha habido empatía por parte de ellos. Por ejemplo, los maestros siempre llamándome la atención por cualquier cosa, no entendiendo que un niño tiene diferentes comportamientos y actitudes que un adulto. Y bueno, las entidades educativas realmente no apoyaron mucho porque dijeron “nosotros no podemos hacer absolutamente nada”.

No he recibido ningún apoyo ni por parte del gobierno municipal, estatal o federal, ningún apoyo económico. Ninguna autoridad ha tenido el incentivo para acercarse a mí y decirme “yo te apoyo, vamos a buscar un apoyo para ti”.

¿Actualmente dónde estudias?

—Estoy estudiando en una universidad de Estados Unidos en línea, pero ahí va la parte importante: Como es un doctorado, estoy realizando la tesis doctoral aquí en México. La parte de la investigación la estoy haciendo en un instituto privado llamado Itrasig, que es el Instituto Traslacional de Singularidad Genómica, ubicado en Irapuato, con el doctor Octavio García. Esa es la parte que me importa, es la parte de la tesis doctoral aquí en México.

Lee también Beca Benito Juárez: ¿cuánto dinero recibirán los beneficiarios este 2026?

Ian asegura que no está interesado en incorporarse al mercado laboral al término de sus estudios, sino hacer investigaciones que aporten algo a la humanidad.

“Yo estoy realizando mi tesis sobre un análisis metagenómico de las aguas del Lago de Chapala. Y esto sirve para identificar cuáles son los microorganismos que están presentes y cómo están afectando directamente a la salud humana. Y yo pienso que a través de esta investigación puedo dejar algo a la humanidad, porque realmente la sociedad y el mundo se están cayendo a pedazos.

“Entonces, a través de la investigación aportar algo a la humanidad. Ahorita, con lo que estoy haciendo con mi tesis doctoral, busco apoyar al saneamiento del agua proveniente del Lago de Chapala y llegar a millones de personas, y no sólo de Jalisco, sino de otros estados colindantes que reciben el agua. Quiero dejar un legado en la humanidad”, explica.

Lee también Prevalece contaminación en ríos y arroyos del país

Ian y su familia han hecho esfuerzos sobrehumanos para financiar sus estudios, y en la etapa del doctorado en la que se encuentra es fundamental contar con fondos suficientes para lograr el éxito de su investigación.

“Me encantaría que si alguna empresa, alguna institución, ya sea pública o privada, me guste apoyar. Ahorita lo más importante para mí es buscar el financiamiento para la tesis doctoral. Si alguna institución, federación, me gusta apoyar con eso, de verdad sería increíble”, recalca el adolescente.