CJNG es el autor de emboscada contra empresario del mercado de abastos en Zapopan: Fiscalía de Jalisco; tenía antecedentes penales, reitera

Sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación son los responsables de la emboscada contra el empresario del Mercado de Abastos, Alberto Prieto Valencia, en la que también fue asesinada su hija de 16 años y uno de sus escoltas, señaló el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Indicó que los videos del hecho, ocurrido la mañana del 29 de diciembre en las calles de la colonia Residencial Victoria, en Zapopan, muestran que los pistoleros portaban equipo táctico con las siglas del grupo delictivo.

Señaló que se investiga la posible relación de Prieto Valencia con ese u otros grupos delictivos: “como ustedes saben, esta persona tenía algunos antecedentes penales; se está investigando su actividad, a lo que se dedicaba, si tiene relación con este u otros grupos criminales”.

González de los Santos refirió que en el sitio donde ocurrió el ataque se localizaron dos mil 22 cartuchos percutidos de diversos calibres, lo que da una idea de la dimensión del despliegue criminal en el que estuvieron involucrados alrededor de 30 pistoleros que escaparon del sitio en varios vehículos, ocho de los cuales ya han sido identificados, localizados y asegurados.

Por su parte, el secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández, justificó el retraso con el que llegaron las primeras patrullas al lugar, pues los sicarios tuvieron prácticamente 30 minutos para ejecutar la agresión sin que arribara ninguna autoridad para hacerles frente.

Peritos en Zapopan, Jalisco, recopilan evidencia tras ataque a ocupantes de Lamborghini el lunes 29 de diciembre de 2025 / Foto: EFE

Explicó que la zona donde ocurrió la emboscada tiene un bajo índice delictivo, por lo que hay pocas unidades asignadas a ese cuadrante, y ante la magnitud del ataque y la superioridad de fuego de los delincuentes, los policías que estaban más cerca debieron esperar refuerzos.

“En tanto llegaba el apoyo, bueno, fueron los minutos que transcurrieron para que pudieran llegar en convoy las unidades; posteriormente ya llegaron Guardia Nacional, Defensa, policías municipales, de manera coordinada para poder darle seguimiento al evento”, dijo.

En tanto, el director del C5, Juan Carlos Contreras Vargas, informó que según el análisis de las cámaras de video vigilancia que hay en la zona, se ha podido establecer que los sicarios no llegaron en un solo momento y juntos al lugar de la emboscada, sino que fueron arribando en diferentes momentos y a los distintos lugares desde donde atacaron para no llamar la atención y por esa razón no fueron detectados hasta que comenzó el ataque.

Empresario tenía antecedentes penales

Entre los indicios asegurados en el lugar de la emboscada, los peritos encontraron que Alberto Prieto Valencia llevaba fajada a la cintura un pistola de calibre 5.7x28, conocida como matapolicías por su capacidad de traspasar el blindaje de los chalecos antibalas.

También se ha dado a conocer que en 2004 y 2008 fue detenido por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, y que en 2006 fue acusado de desmantelar y remarcar vehículos de carga.

Al hablar por primera vez de este hecho, el gobierno de Jalisco señaló que Prieto Valencia no era empresario y que en realidad estaba ligado a los préstamos “gota a gota” (una modalidad de usura en la que los deudores son amenazados y extorsionados), las llamadas “rifas colombianas” en el mercado de abastos (donde se sortean dinero y artículos electrónicos sin garantías de pago), e incluso con el tráfico de armas.

Sin embargo, hay registros de que durante su gestión como alcalde de Guadalajara (2015-2017), el exgobernador Enrique Alfaro firmó contratos con Prieto Valencia en su carácter de administrador general único de la Comercializadora Odalpi, una de sus empresas dedicada a la venta de abarrotes.

