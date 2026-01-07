Más Información

Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Cae Eduardo Gómez, otro excolaborador de García Luna; es señalado de desvío de recursos en el sistema penitenciario

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa; FGJ busca al responsable y judicializará el hecho

"Váyanse al carajo": alcalde de Minneapolis a ICE tras tiroteo; Inmigración afirma que actuó en defensa propia al abatir a mujer de EU

Venezuela negocia con EU venta de volúmenes de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales", afirma

LA PAZ, BCS.- Baja California Sur registró 111 hospitalizaciones por y seis fallecimientos durante 2025, la mayor parte de pacientes que desarrollaron cuadros graves por falta de vacunación.

En el arranque de año, autoridades del sector salud en la entidad remarcaron la importancia de la , derivado del saldo en 2025, especialmente seis fallecimientos -tres hombres y tres mujeres- con edad promedio de 62 años, quienes no contaban con esquema de vacunación contra el virus.

Alfredo Ojeda Garmendia, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, declaró que estas cifras evidencian la importancia de la vacunación, especialmente entre personas adultas mayores y quienes viven con comorbilidades, al ser los grupos con mayor riesgo de presentar complicaciones asociadas al COVID-19.

Indicó que las unidades médicas del sector público en la entidad disponen de vacunas contra el COVID-19 para la atención de grupos prioritarios, conforme a los lineamientos federales, y recordó que durante la actualinvernal se aplican biológicos desarrollados por Pfizer y Moderna.

En el actual descenso de temperaturas y el aumento estacional de infecciones respiratorias agudas asociadas, se requiere –dijo– la utilización de cubrebocas cuando se presenten síntomas respiratorios, evitar la automedicación y acudir inmediatamente a la valoración médica.

Enfatizó la importancia de proteger a la población adulta mayor y con enfermedades crónicas, quienes deben usar correctamente el cubrebocas en lugares cerrados y completar su cuadro de vacunación para evitar cuadros graves de la enfermedad.

