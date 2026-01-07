Calexico.— La diputada de Baja California, María Alejandra Ang Hernández (Morena), fue retenida por personal estadounidense en un puerto fronterizo al descubrir que intentaba cruzar la frontera, de Mexicali a Calexico, con miles de pesos en efectivo que no declaró.

De acuerdo con la legisladora, se trató de un “error” porque olvidó guardar el dinero.

Los hechos ocurrieron el lunes 5 de enero en la garita de la zona este, en la ciudad de Mexicali. Se informó que Ang Hernández había sido retenida por personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y que los motivos de su retención era que llevaba alrededor de 800 mil pesos.

Se detalló que la diputada iba acompañada de una persona, que no fue identificaba, a bordo de su camioneta, en la cual llevaba el dinero en efectivo sin que lo hubiera declarado. El incidente ocurrió desde las 16:00 horas y se prolongó hasta las 21:00 horas, cuando fue liberada y volvió a Mexicali.

Fue la misma diputada —que preside la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California— quien a través de un comunicado publicado este martes confirmó el hecho: “Previo al cruzar por la garita de Calexico, por error no resguardé en mi casa dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo.

“Dicha cantidad está por encima del umbral que en Estados Unidos debe declararse al ingresar o salir del país (...) Son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil”, expuso.

Aseguró que está atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero, que le fue asegurado, y aclaró que sus documentos migratorios (visa) no fueron retirados ni revocados.

Al respecto, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Daylín García Ruvalcaba, pidió considerar un cambio en la presidencia de la comisión que la diputada Ang encabeza, mientras se esclarecen plenamente los hechos.

“Por congruencia institucional y para salvaguardar la credibilidad del Congreso. En este caso, la diputada Ang preside la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, una comisión fundamental encargada de vigilar la correcta aplicación de los recursos y la legalidad en su manejo”, expuso García Ruvalcaba.