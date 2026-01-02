LA PAZ, BCS., 2 de enero. - Un inusual varamiento de delfines fue captado en el malecón de La Paz, Baja California Sur y generó asombro y una movilización espontánea de turistas, comerciantes y personas que se encontraban en la zona, quienes ingresaron al mar para auxiliar a los ejemplares y regresarlos a aguas profundas.

Los hechos ocurrieron durante el arranque de año y quedó documentado en videos circulan hoy en redes sociales donde se observan a personas empujando con cuidado a los delfines para orientarlos mar adentro.

De acuerdo con los testimonios captados en las grabaciones, más de una decena de delfines quedaron varados por varios minutos, en tanto las personas ingresaron al mar para ayudarles.

Lee también: Gobierno de Morelos comprará Rayos X e instalará inhibidores en penales estatales; busca dignificar situación de personas recluidas

En uno de los videos, un comerciante del malecón relata el momento mientras ayuda a uno de los animales a reincorporarse a la manada.

“Hoy nos tocó salvar delfines. Algo sobrenatural pasó aquí”, se escucha decir, mientras intenta guiar a un ejemplar que parecía desorientado.

Otras grabaciones muestran a turistas auxiliando a un delfín más pequeño: “mira, aquí está un bebé”, comentan mientras lo empujan al mar.

Ciudadanos rescatan delfines varados en el malecón de La Paz,BCS; cuerpos de emergencia rescatan a joven en el Cerro Atravesado. Foto: Especial.

“Como que no se quieren ir unos sin los otros”, se escucha que el comerciante sigue narrando.

Lee también: Muere mujer en San Marcos, Guerrero, tras sismo de este 2 de enero; confirman daños en zona del epicentro, en Chilpancingo y Acapulco

El hecho ocurrió en uno de los puntos más concurridos de la ciudad, lo que atrajo a decenas de curiosos que paseaban por el malecón el jueves 1 de enero.

Hasta el momento la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), no ha emitido información oficial sobre las causas del varamiento.

En tanto, los videos circulan y han generado interés en usuarios quienes identifican un inusual arranque de año en el malecón de La Paz y reconocen la solidaridad de turistas, comerciantes y visitantes de la zona.

Lee también: Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Rescatan a joven que cayó en un cerro

Un joven de 17 años fue rescatado esta tarde en La Paz, Baja California Sur, por cuerpos de emergencia luego de sufrir una caída en un cerro en esta ciudad capital.

De acuerdo con la información de autoridades de rescate, el menor cayó en un área de rocas y vegetación desértica, con pendientes y cactus, una ruta de difícil acceso, en el Cerro Atravesado, como se le conoce al sitio.

Ciudadanos rescatan delfines varados en el malecón de La Paz,BCS; cuerpos de emergencia rescatan a joven en el Cerro Atravesado. Foto: Especial.

En las labores de rescate que se llevaron hasta dos horas, participaron elementos de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Guardia Nacional y elementos militares, así como paramédicos, quienes brindaron atención de emergencia al joven.

Lee también: Tabasco inicia 2026 con números rojos por delincuencia; reportan tres muertes en las últimas 24 horas

Una vez localizado, fue atendido en el sitio y luego trasladado de emergencia a un hospital para atender sus heridas, una de ellas en la cabeza.

El Cerro Atravesado es un punto recreativo de alta afluencia tanto para residentes como turistas en esta capital. Cuenta con un primer tramo de acceso pavimentado, seguido de senderos de rocas, dos miradores y rutas utilizados de manera habitual para actividades deportivas al aire libre, incluyendo senderismo, carreras y ciclismo de montaña.

Ciudadanos rescatan delfines varados en el malecón de La Paz,BCS; cuerpos de emergencia rescatan a joven en el Cerro Atravesado. Foto: Especial.

Autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a quienes visitan a la zona a extremar precauciones, portar equipo adecuado, hidratación y evitar transitar solos por áreas de difícil acceso, especialmente en horas sin iluminación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr