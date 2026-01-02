Al 31 de diciembre de 2025, Oaxaca acumula mil 984 casos de gusano barrenador del ganado, según datos de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) del gobierno del estado. De estos casos, 161 se mantienen activos.

La distribución por regiones es la siguiente: mil 24 en el Istmo, 468 en la Cuenca del Papaloapan, 192 en la Costa, 100 en la Sierra de Juárez, 88 en la Sierra Sur, 69 en la Sierra de Flores Magón, 40 en los Valles Centrales y tres en la Mixteca.

"La confirmación diagnosticada de esta enfermedad, causada por la mosca de la especie Cochliomyia hominivorax, es realizada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en coordinación con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA)", explica.

La dependencia exhortó a las personas ganaderas y a la población en general, a notificar cualquier sospecha de este insecto en bovinos, equinos, caprinos, ovinos y animales de compañía.

Lee también Gobierno de Tamaulipas confirma detección del primer caso de gusano barrenador en becerro; niegan brote activo

Hasta ahora, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) han confirmado dos casos del gusano barrenador del ganado en humanos, luego del análisis de larvas detectadas en heridas de pacientes.

El primer caso se trata de un hombre de 48 años con antecedentes de diabetes mellitus y fue detectado en la Jurisdicción Sanitaria 3 Tuxtepec.

“La enfermedad se presentó en una úlcera de una extremidad pélvica y, luego de recibir tratamiento oportuno, fue dado de alta sin complicaciones”, aseguró.

Mientras que el segundo es un hombre de 73 años de la Jurisdicción Sanitaria 1 Valles Centrales, y fue atendido en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” IMSS-Bienestar. “Durante la revisión médica por problemas de cicatrización de un injerto, se identificó la presencia de larvas; tras la intervención inmediata, el paciente ya no presenta el padecimiento”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl