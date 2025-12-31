Ciudad Victoria.- El Subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal de Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, confirmó que el primer caso de gusano barrenador del ganado detectado en Tamaulipas fue en el ejido Emiliano Zapata, del municipio de Llera.

El funcionario afirmó que hasta el momento no existe evidencia de propagación ni de un brote activo en la entidad, ya que se trata de un becerro de apenas seis días de nacido, en un predio pequeño de 18 animales, ubicado en una zona predominantemente citrícola, situación que hace más atípica la presencia.

Amaya dijo que personal estatal y federal se trasladó inmediatamente al lugar para realizar una investigación epidemiológica.

Mencionó que las primeras indagatorias apuntan a un posible contacto indirecto con fauna silvestre que habría transportado la mosca al animal afectado.

“Nuestras sospechas van más encaminadas hacia un tema de fauna silvestre que haya llevado la mosca que se posó en el ombligo de este bovino”, expresó Cuauhtémoc Amaya García.

Las autoridades activaron un cerco sanitario en la comunidad con un barrido casa por casa para detectar la posible existencia de casos adicionales, también se instaló una red de trampeo para monitorear la presencia de la mosca y fue aplicado ivermectina al ganado del predio afectado. En todo el ejido fue programada desparasitación para más de 250 bovinos, acción que se realizará en los primeros días de enero, y si no se detectan nuevos casos en aproximadamente 15 días se declarará extinto.

Detectan caso de de gusano barrenador en Tamaulipas. Foto: Especial.

Agricultura atiende el caso de gusano barrenador

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó la atención de manera oportuna del becerro de seis días de nacido que presentaba una miasis por gusano barrenador del ganado en el ombligo.

A través de un comunicado, la dependencia federal destacó que derivado de una notificación realizada por un médico veterinario zootecnista, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudieron al predio que cuenta con un total de 21 bovinos de diferentes edades, confirmando ningún otro afectado por GBG.

Detalló que para inactivar el caso dentro de los plazos establecidos en el protocolo, de manera inmediata el Senasica desplegó personal técnico especializado para fortalecer la vigilancia en la zona y realizar las siguientes acciones:

Rastreo epidemiológico y búsqueda activa de casos sospechosos en coordinación con personal del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Visitado 10 unidades de producción alrededor del caso, en las cuales se inspeccionaron 325 bovinos, ovinos, caprinos, aves, equinos, porcinos, caninos, felinos y liebres; no se encontraron nuevos casos positivos a GBG.

Pláticas informativas y capacitación a ganaderas y ganaderos locales sobre reconocimiento y notificación temprana de lesiones compatibles.

Refuerza el trampeo de moscas, mediante la instalación de nuevas trampas estratégicas en el área de detección. No se ha detectado ninguna mosca del GBG en las trampas instaladas en la región.

Coordinación con APHIS-USDA para liberar mosca estéril en la región.

