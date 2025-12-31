San Cristóbal de las Casas. - La modificación del escudo heráldico del estado de Chiapas, que data de 1535, por diputados del Congreso, provocó una ola de rechazo entre la población y a raíz de cambio se han generado infinidad de memes.

A los pocos minutos que se dio a conocer la modificación del escudo, un grupo de ciudadanos emprendió una campaña para recabar firmar en apoyo de la restitución del escudo de armas de "San Cristóbal de los Llanos de Chiapa".

"Ayúdanos a solicitar al cabildo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a reinstalar permanente el escudo de armas de la ciudad como imagen institucional", dice la petición que promueve el colectivo Torah, que este miércoles llevaba 354 firmas.

Alegan que San Cristóbal de las Casas es "una de las ciudades más emblemáticas y culturalmente ricas de México, ha experimentado una dilución de su identidad histórica y cultural debido a la eliminación de su original escudo de armas".

"Este escudo no solo es un símbolo heráldico, sino un emblema cargado de historia que representa la identidad, el orgullo y el legado de nuestros ancestros".

El escudo heráldico se le otorgó a la ciudad que fundó Diego de Mazariegos a los 27 años en 1528. "El escudo de armas original fue otorgado junto con el rango de ciudad, simbolizando no solo una jerarquía administrativa sino también un reconocimiento a su relevancia histórica y cultural".

"Al restaurar este símbolo como imagen institucional municipal, buscamos reafirmar nuestra identidad, mantener vivas nuestras tradiciones y reconocer las contribuciones de nuestros antepasados para forjar la ciudad que conocemos y amamos hoy", dice la petición.

"Existen precedentes en todo el mundo donde ciudades han restaurado sus símbolos históricos como una manera de conectar a sus ciudadanos con su pasado y promover un sentido de pertenencia y orgullo comunitario", expone.

Pero "al reinstaurar el antiguo escudo de armas de San Cristóbal, no solo se restablece un ícono visual, sino que se revive un espíritu comunitario enraizado en el reconocimiento de nuestra historia".

El escudo heráldico de 1535 tiene un campo de gules que representa valor en la lucha, un castillo de oro, de la grandeza y sabiduría; un león, por la riqueza y pureza, la palma de sinople, la victoria; cimas y ríos (el Cañón del Sumidero), cerros en el horizonte firmeza y la corona, la soberanía del pueblo de Chiapas.

Algunos elementos fueron sustituidos por el nuevo escudo que fue aprobado el martes.

"En un hecho histórico, aprobó reformar el escudo de Chiapas con agregados de identidad, basado en que un pueblo que no se reconoce en sus símbolos; es un pueblo que ha perdido la memoria".

"Por eso el escudo debe llevar nuestros colores, nuestros diseños, nuestra cosmovisión. En Chiapas se viven tiempos de cambio, de humanismo, de unidad y de paz", alegó el Congreso.

Pero horas después de la aprobación, han circulado infinidad de memes que cuestionan el diseño, que se confunde con otros elementos, como un símbolo maya, que parece ser un pan, la cinta del bastón de mando que parece ser una resortera, un decorado que simula un gallo, un río que parece ser el mapa de Guatemala y otros.

