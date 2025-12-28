Más de 500 elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Guardia Estatal, Policía Federal Ministerial y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) mantienen un operativo de seguridad en los municipios de Villaflores, Jiquipilas, Ocozocoautla y Cintalapa, tras la quema de dos bares y el rapto de ocho hombres ocurrido durante la madrugada del sábado. Hasta este domingo, uno de los secuestrados fue localizado sin vida.

El secretario de Seguridad Pública del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, informó que fue hallado sin vida Sergio Enrique Pereda Tamayo, de 30 años de edad, dueño del bar Kabala, quien formaba parte de los ocho hombres privados de la libertad por sujetos armados que se desplazaban en tres camionetas.

El funcionario recordó que Pereda Tamayo había sido detenido en agosto de 2025 por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, recluido en el penal de Villaflores, pero fue liberado en noviembre de 2025 tras un cambio de medida cautelar.

Como resultado del operativo, las autoridades han logrado la detención de siete personas, cinco hombres y dos mujeres, además del aseguramiento de dos armas cortas y un arma larga, siete vehículos, entre ellos tres camionetas clonadas como patrullas del Ejército, una unidad blindada y una motocicleta.

El operativo de seguridad se extendió hasta la frontera con Oaxaca, donde participan dos helicópteros y un avión no tripulado para reforzar las labores de búsqueda y vigilancia.

Durante las acciones, fue rescatado un hombre que se encontraba con manos y pies atados y los ojos vendados, abandonado en un bosque. Las autoridades informaron que ya fue reunido con su familia, aunque no se reveló su identidad.

En el caso de Sergio Enrique Pereda Tamayo, su cuerpo fue localizado dentro de una camioneta blanca, abandonada en una zona boscosa, con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda. El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que la causa de muerte fue una hemorragia aguda, secundaria a una herida por proyectil de arma de fuego en el muslo izquierdo.

Hasta este domingo, se contabilizan ocho denuncias de personas desaparecidas. La lista incluye a Sergio Enrique Pereda Tamayo (localizado sin vida), José Armando Coutiño Ruiz, de 28 años, dueño del bar Anubis’s Discoclub; José Ángel Martínez Marina, de 45 años; Mauricio Camilo Girón, de 26 años; Juan Ovani Camilo Girón, de 20 años; Luis Rubiel Constantino Rodríguez, de 33 años; Luis Fernando Fernández Ramírez, de 30 años; y Fernando Daniel García Pérez, de 23 años.

“Vamos a continuar con los operativos en las próximas horas para dar con el paradero de las otras siete personas desaparecidas”, aseguró el funcionario.

En cuanto a las mujeres que resultaron con quemaduras, identificadas como Nayeli, Citlali y Jazmín, las autoridades informaron que fueron trasladadas de Villaflores a Tuxtla y se reportan estables de salud, bajo atención médica hospitalaria.

Finalmente, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca afirmó que los operativos de seguridad continuarán en los cuatro municipios como parte de la estrategia de contención y localización de responsables.

