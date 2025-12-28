La Fiscalía General del Estado emitió fichas de búsqueda de dos mujeres y dos adolescentes, reportados como desaparecidos en sectores y fechas distintas de la ciudad de Mazatlán, y solicitó el apoyo de la ciudadanía para su localización, ante el riesgo de que sean víctimas de algún delito.

Uno de los casos corresponde a Santos Alfredo Ramos Moreno, de 17 años de edad, quien desapareció el 18 de octubre tras salir de su domicilio en la colonia Francisco I. Madero, en el puerto de Mazatlán. La denuncia fue presentada el 26 de diciembre, por lo que se activó una Alerta Amber.

El adolescente es de complexión mediana, estatura de 1.68 metros, cabello ondulado negro y ojos color café. Como señas particulares, presenta cicatrices en las rodillas, un lunar en la pantorrilla izquierda y un tatuaje en la muñeca con la imagen de una bolsa con signos de pesos.

Activan alertas por personas desaparecidas en Mazatlán; buscan a dos mujeres y dos adolescentes. Foto: Especial

Asimismo, la Alerta Amber fue emitida para la localización de Emanuel Álvarez Chávez, de 16 años, de complexión delgada, estatura de 1.65 metros y tez morena. Como seña particular, tiene el párpado derecho caído. Fue visto por última vez el 4 de diciembre en la localidad de El Walamo, en el municipio de Mazatlán, y se desconoce la vestimenta que portaba.

Por otro lado, mediante el Protocolo Alba, se reportó la desaparición de Santa Evangelina López Sánchez, de 44 años, ocurrida el 26 de diciembre. Es de complexión mediana, estatura de 1.55 metros, tez clara y ojos café oscuro. Fue vista por última vez en su domicilio en la colonia Lomas del Mar, en Mazatlán, y tiene como seña particular un tatuaje de una flor con enredadera en la pierna izquierda.

Finalmente, la ficha de búsqueda de Saida Anayeli Hernández Santos, de 34 años, la describe como una mujer de 1.60 metros de estatura, complexión mediana, tez morena clara, cabello lacio negro y cejas delgadas. Fue vista por última vez el 26 de diciembre en su domicilio del fraccionamiento Valle de Urías, donde vestía pantalón negro, blusa negra y huaraches negros.

