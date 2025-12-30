Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Elementos de las fuerzas de seguridad estatales, de la Marina y del Ejército detuvieron a cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala (CCYG), en posesión de armas de fuego, cargadores y droga en un camino de terracería del municipio de Jiquipilas, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Dicha detención ocurrió en un tramo que conduce del puente Rogelio Anzá al ejido Vicente Guerrero, en las inmediaciones de la comunidad Pedro Sánchez.

Carlos "N", César "N", Jhovany "N" y Mario "N" fueron interceptados a bordo de una camioneta Jeep, color gris, con placas de circulación de Chiapas.

En el vehículo portaban cuatro armas largas con cargadores abastecidos, 10 cargadores adicionales, 36 bolsas pequeñas de plásticos con droga, dinero en efectivo, cinco chalecos tácticos, poncha llantas y seis teléfonos celulares.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo señaló que estos cuatro detenidos, quienes se dijeron integrantes "del grupo delictivo Cártel Chiapas - Guatemala", fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Enfrentan los cargos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y delitos contra la salud, indicó dicha institución estatal.

La desaparición de ocho personas en el municipio de Villaflores, durante la madrugada del pasado miércoles, cuando fueron quemados dos bares y tres vehículos, movilizó a las fuerzas de seguridad federales y estatales en esa región de La Frailesca.

En este operativo en esa región y los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Jiquipilas, Cintalapa y la zona de Los Chimalapas en los límites con Oaxaca, se desplegaron más de 500 elementos policíacos, con apoyo del Ejército Mexicano, dos helicópteros y un avión no tripulado.

