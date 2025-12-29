TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS.- Los cuerpos de los seis "levantados" en bares de Villaflores, fueron hallados este lunes, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

El fiscal informó que los cuerpos de los hombres fueron hallados en la comunidad Santa Julia, municipio de Cintalapa, jurisdicción que limita con Oaxaca.

Durante el operativo fueron detenidos cuatro hombres, y aseguradas diversas armas de fuego, cargadores, ropa táctica y vehículos.

Los cuerpos de las seis víctimas son trasladados al servicio médico forense para realizar las diligencias periciales correspondientes para su identificación.

Lee también Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Fueron localizados después de "un intenso operativo" de búsqueda desplegado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, indicó el fiscal general.

La madrugada del pasado miércoles, hombres armados plagiaron a ocho personas durante la que quema de dos bares y de tres vehículos en la cabecera municipal de Villaflores.

Lee también Así quedó el Lamborghini tras el tiroteo en Zapopan; peritos recogen decenas de casquillos

La Fiscalía General de Chiapas informó el jueves sobre el hallazgo del cuerpo de Sergio Enrique Pereda Tamayo, y del rescate con vida de otra persona.

Ese día fueron detenidos también siete personas, presuntamente involucradas en los hechos violentos, y aseguradas dos armas cortas, un arma larga y ocho vehículos.

Jorge Luis Llaven Abarca informó que se recibieron ocho denuncias en total de personas desaparecidas, identificadas como Sergio Enrique Pereda Tamayo, quien fue localizado muerto a causa de un balazo en la pierna izquierda; José Armando Coutiño Ruíz; Luis Rubiel Constantino Rodríguez.

Lee también Grecia Quiroz confirma detención de otro implicado en asesinato de Carlos Manzo; participó en grupo de WhatsApp donde se coordinó el ataque

Así como José Ángel Martínez Marina, Fernando Daniel García Pérez, Juan Ovani Camilo Girón, Mauricio Camilo Girón y Luis Fernando Fernández Ramírez .

En el ataque fueron lesionadas tres mujeres que trabajaban en los bares, identificadas como Nayeli, Citlaly y Yazmín, reportadas como estables en los hospitales donde son atendidas.

Desplegaron operativo de búsqueda

Fuerzas de seguridad estatales refuerzan sus operativos en los límites de Chiapas con Oaxaca, como parte del despliegue para localizar a seis personas "levantadas" por hombres armados que la madrugada del miércoles quemaron dos bares y tres vehículos en la cabecera municipal de Villaflores.

Oscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, informó que se reforzó la presencia operativa en aquella región con despliegue de grupos especiales, labores de inteligencia táctica y capacidades estratégicas, con el objetivo de fortalecer las tareas de localización, vigilancia y control territorial.

Lee también Familia misionera de Chihuahua, entre los heridos por descarrilamiento del Tren Interoceánico; el hijo continúa hospitalizado

Las acciones, indicó el mando policíaco, se desarrollan de manera coordinada entre la Fiscalía General del Estado, la federal Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Se suman además, autoridades oaxaqueñas. Los trabajos de seguridad se centran principalmente en Cintalapa de Figueroa y zona de Los Chimalapas, ubicado en la línea divisoria de Chiapas y el vecino estado.

Se tiene presencia institucional permanente y control operativo, enfatizó Aparicio Avendaño. El gobierno estatal mantiene su responsabilidad de garantizar el orden y la seguridad en esa región estratégica, agregó.

El objetivo principal es localizar a las personas desaparecidas, y a cada momento proteger la vida de la población y contribuir a la recuperación de la tranquilidad social. Esas acciones continuarán hasta cumplir con los objetivos establecidos, destacó el titular de Seguridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv