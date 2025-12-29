Ciudad Juárez.- Una familia misionera de Ciudad Juárez, Chihuahua, conformada por dos adultos y un menor, resultaron lesionados en el accidente ocurrido el domingo pasado en el Tren Interoceánico en Oaxaca.

Fue por medio de las redes sociales que activistas y misioneros de esta frontera, dieron a conocer, que el pasado 20 de diciembre los misioneros identificados como Flor del Carmen Temich Sinta, su esposo Juan Manuel Iglesias López y uno de sus 2 hijos, Alexis Iglesias Temich salieron de Juárez a las comunidades rurales de Salinas Cruz, Oaxaca para llevar, regalos, dulces y comida a familias humildes de esa zona del país.

El domingo que ocurrió el accidente del descarrilamiento del tren que dejó a 13 personas sin vida, la familia juarense resultó lesionada y hasta ayer aún aparecían en las listas oficiales de afectados publicada por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Los dos adultos, Flor y Alexis resultaron con heridas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico (29/12/2025). Foto: Especial

En Ciudad Juárez, el pastor Carlos Mayorga, dio a conocer, que los misioneros Flor y su esposo Juan, habían sido dados de alta durante las últimas horas, mientras que su hijo, quien también es misionero continuaba en el hospital militar de la capital de Oaxaca.

Según detalló, el menor fue trasladado en helicóptero junto a su madre para hacerle estudios en la cabeza, ya que presentó lesiones externas.

La familia juarense se reportaba como fuera de peligro, sin embargo, se proporcionó una cuenta bancaria para apoyar económicamente a los afectados que se dirigían a Veracruz, para pasar el fin de año con su familia.

La familia había asistido a Salinas Cruz a llevar comida y juegues (29/12/2025). Foto: Especial

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, comentó en conferencia de prensa durante el lunes, que por parte del Gobierno local se estaría buscando a la familia misionera, para apoyarles en lo que fuera necesario.

Pérez Cuéllar afirmó que se buscará hacer contacto con el Gobierno de México, para buscar apoyar a la familia afectada.

Hasta al cierre de esta nota, no se tenía mayor información sobre el estado de salud de la familia juarense afectada.

