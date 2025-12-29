Pachuca.- Al menos dos camionetas, presuntamente utilizadas para el robo de combustible, explotaron la mañana de este día en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, en el estado de Hidalgo, junto al poliducto Tuxpan–Tula, a la altura del kilómetro 262.

De acuerdo con reportes policiales, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar un fuerte estruendo y observar llamas, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil y corporaciones de seguridad. Al acudir al sitio, los cuerpos de emergencia localizaron dos unidades completamente calcinadas.

Se indicó que la explosión ocurrió en las inmediaciones de infraestructura energética; sin embargo, tras una inspección en la zona se descartaron daños a las instalaciones. No obstante, el área fue asegurada por las autoridades como medida preventiva.

Asimismo, se informó que junto a las unidades fue localizada una toma clandestina, la cual ya había sido sellada con anterioridad. Elementos de Protección Civil y Bomberos procedieron a acordonar la zona para descartar riesgos a la población.

Cabe señalar que el municipio de San Agustín Tlaxiaca se encuentra dentro del ranking de los 100 municipios con mayor número de tomas clandestinas, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano, Igavim.

En lo que va del año, en esta demarcación se han detectado 80 tomas clandestinas.

A nivel estatal, Hidalgo acumuló mil 918 tomas clandestinas de enero a septiembre, lo que representa un incremento del 0.37 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

