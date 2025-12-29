Dos personas murieron y cinco más resultaron lesionadas tras un enfrentamiento entre civiles armados en la colonia Residencial Victoria, en Zapopan; de acuerdo con las primeras versiones, el tiroteo duró más de 10 minutos e involucró a los ocupantes de cuatro vehículos.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:20 horas de este lunes, sobre la avenida Topacio, cuando los ocupantes de un vehículo Lamborghini Ursus fueron interceptados por dos camionetas, cuyos tripulantes comenzaron a dispararles; sin embargo, los escoltas que viajaban en otra camioneta respondieron al ataque.

Tras las llamadas al número de emergencia, arribaron al sitio policías municipales de Zapopan y Guadalajara, así como policías estatales, agentes de la Fiscalía de Jalisco, la Guardia Nacional, la Defensa y paramédicos.

El personal de salud confirmó la muerte de dos hombres en el lugar y trasladó de emergencia a cinco personas a distintos hospitales, entre ellas una mujer.

En el sitio quedaron una de las camionetas de los agresores, el vehículo de lujo de las víctimas y la camioneta de los escoltas; aunque no se ha revelado la identidad de los muertos y heridos, trascendió que los fallecidos serían el conductor del vehículo de lujo y uno de sus escoltas.

La zona fue cerrada para la recolección de indicios, entre los que se hallaron más de 100 casquillos percutidos de diferentes armas; pese a la amplia movilización de fuerzas de seguridad para buscar a los responsables, no se reportan detenciones.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha proporcionado información oficial, y en redes sociales circulan videos donde se observa parte del ataque.

