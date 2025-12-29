Nogales, Sonora.- Momentos de tensión se vivieron la noche del domingo, luego de que un vagón de ferrocarril de la empresa Ferromex, se desprendiera de la locomotora principal y recorriera sin control varios kilómetros a través de la ciudad, hasta descarrilarse a escasos metros de la línea fronteriza con Estados Unidos.

Sin personal a bordo ni frenos activos la unidad se desprendió durante el armado rutinario en los patios de maniobras de Ferromex.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 23.15 horas, cuando el vagón salió de los patios ubicados en Lomas de Nogales y avanzó de sur a norte por la mancha urbana.

La unidad recorrió cuatro kilómetros, según estimaciones oficiales, generando alarma entre ciudadanos y autoridades al desplazarse sin operador ni supervisión.

El vagón finalmente se detuvo en las inmediaciones de la garita Dennis DeConcini, cerca de la conexión ferroviaria internacional.

A unos 100 metros del punto fronterizo, trabajadores ferroviarios activaron un protocolo de seguridad que incluyó la construcción de un terraplén y el uso de un desviador, mecanismo diseñado para provocar un descarrilamiento controlado y evitar que el vagón ingresara a territorio estadounidense.

Autoridades confirmaron que el descarrilamiento fue controlado y que no se registraron personas lesionadas.

Los daños se limitaron a pérdidas materiales de consideración en la infraestructura ferroviaria y zonas aledañas al punto del impacto.

El vagón circuló a alta velocidad hasta llegar al punto de descarrilamiento, donde finalmente se detuvo a escasos metros del portón metálico que divide a ambas ciudades fronterizas.

Bomberos y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender la situación, sin que se reportaran incidencias mayores.

Del lado estadounidense, se informó que un tren con destino a México pudo salir sin contratiempos, ya que las vías se encontraban libres, evitando así un incidente de mayores proporciones.

Hasta el momento, Ferromex realiza las investigaciones correspondientes para determinar las causas del desprendimiento del vagón, mientras que ciudadanos han manifestado su preocupación y esperan que la empresa refuerce las medidas de seguridad para prevenir hechos similares en el futuro.

Sin personal a bordo ni frenos activos la unidad se desprendió durante el armado rutinario (29/12/2025). Foto: Especial

El operativo

De acuerdo a la Coordinación Municipal de Protección Civil y de la Comisaría de Seguridad Pública de la frontera de Nogales, se activó un operativo especial para prevenir riesgos de accidente, luego de que el vagón del ferrocarril se desplazara sin control por las vías ubicadas en el centro de la ciudad, hasta descarrilar a unos metros de la Línea Internacional con Estados Unidos.

El furgón cargado con aproximadamente 120 toneladas de chícharo deshidratado se desplazó de manera autónoma y sin control desde los patios de maniobras y talleres de la empresa Ferrocarriles de México (Ferromex), avanzando por las vías con dirección al norte.

Ante esta situación, de manera inmediata se implementó el operativo para el cierre preventivo de los cruceros ferroviarios, desde la calle Plutarco Elías Calles hasta Ruiz Cortines, lo que permitió evitar accidentes y que ninguna persona resultara lesionada.

Elementos de la empresa ferroviaria, en coordinación con corporaciones de seguridad pública y protección civil, mantuvieron un trabajo conjunto durante todo el trayecto del vagón, el cual circuló a alta velocidad hasta llegar al punto de descarrilamiento.

Gracias a la intervención oportuna del personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal, la situación fue controlada sin mayores consecuencias, evidenciando la efectividad de los procesos de capacitación y profesionalización del personal operativo.

Asimismo, ingenieros y técnicos de Ferromex, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el desplazamiento del vagón sin control.

Este día dieron inicio los trabajos para el retiro del vagón descarrilado, el cual quedó detenido justo antes de alcanzar los límites con Estados Unidos.

