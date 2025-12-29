Más Información

Tres personas originarias de Veracruz fallecieron durante el accidente del ocurrido el fin de semana en Oaxaca.

La gobernadora Rocío Nahle García (Morena) confirmó el fallecimiento de dos mujeres y un hombre, originarios del municipio petrolero de Minatitlán, ubicado en el sur de la entidad.

Se trata de las hermanas Patricia y Onoria Medina Pérez, así como de Rogelio Luna, quienes forman parte de la lista de registrados tras el accidente ferroviario.

“Externó mis más sentidas condolencias (…) activamos protocolo de emergencia entre los dos estados para servicios de salud y atención necesaria”, expresó la mandataria estatal durante conferencia de prensa.

Asimismo, reportó que tres mujeres veracruzanas resultaron heridas y permanecen internadas en el Hospital del de Ixtepec, en Oaxaca.

Las lesionadas son dos jóvenes de 22 y 21 años, y una mujer de 48 años, todas originarias del municipio de Coatzacoalcos, también en el sur de Veracruz.

La Secretaría de Marina (Semar) mantiene en 13 el número de personas fallecidas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Durante un enlace con la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Marina informó que de las 250 personas a bordo, nueve fueron atendidas en el sitio, 109 en hospitales y 34 permanecen hospitalizadas.

