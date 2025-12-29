Más Información
La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dieron a conocer los nombres de las personas heridas e identificadas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en la mañana en el municipio de Matías Romero, Oaxaca.
Cabe aclarar que dicha lista no contiene el estado de salud de cada persona, únicamente datos como su nombre completo, edad y el centro de atención médica a donde fue trasladada.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, 22 personas fueron hospitalizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Juchitán, 11 en Ixtepec, 29 en Matías Romero, dos en Salina Cruz y seis en Tehuantepec.
Lee también Hay 5 lesionados graves tras accidente del Tren Interoceánico, informa Sheinbaum; reciben atención en IMSS e IMSS Bienestar
El IMSS señaló que continúa la atención médica y el seguimiento hospitalario de las personas afectadas, en coordinación con autoridades estatales y federales. El listado completo se muestra a continuación, por hospital y orden alfabético:
Hospital IMSS de Juchitán
- Abigail Lizárraga Arias
- Abril Solórzano Cruz
- Akwjo Salazar Rodríguez
- Calli Santiago Antonio
- Elidia de la Cruz López
- Gilberta Josefina Calvo Vásquez
- Jorge Alberto Hernández
- Liliana del Carmen González Cruz
- Livia A. Alvarado
- Luis Augusto Kat Canto
- María Fernanda Serrano Moreno
- Martha Lidia Santiago Antonio
- Mellani Zaragoza Medina
- Miguel Ángel Fabre Bajaron
- Nahomi Katherine Ríos Vásquez
- Nelli Rosario Arana Serrano
- Patricia Castro Sánchez
- Tiaré Deyanira Mendoza Hernández
- Ulises Jauregui García
- Uriel Castillejos Cruz
- Víctor Ventral Ordónez
- Ximena Ríos
Hospital IMSS-Bienestar de Ixtepec
- Ana Guadalupe Fabre Pasaron
- Axel Eduardo Antonio Fabre
- Carla Valeria Sánchez Cheng
- Claudia Cruz Alcántara
- Ereida López Ordaz
- Felipe Calvo Chiapas
- Guadalupe Ruiz Zambrano
- Gustavo Alejandro del Toro González
- Itza Julisa Márquez Alejo
- María del Carmen Chiñas Reyes
- Perla del Carmen Toledo Ávalos
Hospital IMSS Matías Romero
- Alexia Cerquedo Mejía
- Alexis Iglesia Temichis
- Alexis Ríos Gallegos
- Alma Jasive Bemol Albores
- Alonso Ríos Gallegos
- Ashley Aylin Fabre Mingo
- Claudia Gallegos Castillo
- Dulce Nayeli López Morales
- Edwin Alan Gómez Falcón
- Emérit Daniel Ríos López
- Feliciano Cruz Benítez
- Flor Temichs Cinta
- Gustavo Ríos Ponce
- Indira Lara Pineda
- Itzel Sosa Carrasquedo
- Jeferson Javier Laureano Bemol
- Jesús Antonio Ángel Sánchez
- Joana Osorio Castro
- José Luis Fabre Pazarro
- José Matías Fabre Falcón
- Juan Daniel Ríos Ponce
- Juan Manuel Iglesias López
- Karla Mérida Leyva Castillejos
- Lindoro Hernández Ortiz
- María Eugenia Zaragoza Ceja
- Melani Arum Laureano Bemol
- Paola Laureano Bemol
- Regina Torres Castro
- Yuleni Vázquez Flores
Hospital IMSS Salina Cruz
- Ariadna Hernández Hernández
- Ian Oswaldo López Hernández
Tehuantepec
- Alfonso Lara Pineda
- Efrén Palacios Pacheco
- Gabriela Moreno Vásquez
- Karla Ortiz López
- Liberto Domínguez Rosales
- Ronaldo Domínguez Ramírez
