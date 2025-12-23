Chilpancingo.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la detención del presunto asesino del coordinador regional del programa IMSS-Bienestar, Raymundo Cabrera Díaz.

De acuerdo a un comunicado de la FGE la detención del presunto asesino ocurrió tres horas después del ataque armado contra el funcionario.

La dependencia informó que de manera conjunta implementaron una operación que incluyó patrullajes, filtros de revisión y trabajos de inteligencia, que permitieron ubicar al presunto asesino.

La fiscalía identificó al presunto asesino como Francisco "N", quien ya tenía una orden de aprehensión por homicidio, cometido en agravio de una mujer identificada como Esther "N".

El individuo fue trasladado al Ministerio Público para que un juez de control determine su situación jurídica en las próximas horas.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 8 de la mañana del lunes, hombres a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a Cabrera Díaz en la colonia Ruffo Figueroa, cerca del centro de Chilpancingo.

Según el reporte, Cabrera Díaz corrió hacia un restaurante para refugiarse de los balazos pero los sujetos armados lo persiguieron y le volvieron a disparar.

El reporte indica que Cabrera Díaz recibió por lo menos seis disparos de un arma calibre 45. Sin embargo, en el lugar, los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) recogieron once casquillos percutidos.

La colonia Ruffo Figueroa está en medio del centro y el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla. Es una zona muy transitada y conformada por casas habitación.

Cabrera Díaz se desempeñaba como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo; antes fue coordinador estatal del Servicio Nacional de Salud Pública, además de coordinador de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 03 de la Secretaría de Salud Guerrero, en Chilpancingo.

El asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar ocurrió un día después de que se llevó acabo el Paseo del Pendón, el desfile con el que arrancó la celebración del bicentenario de la feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo.

Para el Paseo del Pendón las autoridades desplegaron una gran operación con cientos de policías y soldados de la Guardia Nacional. Casi todo el recorrido del Pendón estuvo custodiado por policías y soldados, incluso hubo tramos donde casi cada 50 metros había un soldado.

Durante todo el Pendón un helicóptero de la Policía Estatal sobrevoló la ciudad, con agentes armados.

Sin embargo desde días antes, en Chilpancingo los recorridos de extenso convoy de patrullas de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, la Municipal recorren la ciudad incesantemente.

Las autoridades anunciaron que durante la celebración de la feria en Chilpancingo habrá un despliegue de policías y soldados por toda la ciudad, afirmaron que mantiene instalados retenes de vigilancia en las salidas para evitar la violencia.

