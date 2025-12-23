Más Información

Niño originario de Campeche y médico jalisciense, entre las víctimas del avionazo en Galveston; galenos lamentan fallecimiento

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Nuevos archivos del caso Epstein acusan de violación a Trump; Departamento de Justicia asegura que es falso y sensacionalista

Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos

San Francisco de Campeche.- La Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche informó que, por instrucciones de la gobernadora, se ofreció acompañamiento y apoyo inmediato ante el lamentable fallecimiento del pequeño Federico, originario del municipio de Escárcega, quien era trasladado para recibir atención médica en Galveston, Texas.

Asimismo, aseguraron que colaborará con autoridades del país y de Estados Unidos para el traslado del cuerpo del menor y de su mamá que salió con vida del accidente.

La secretaria de Gobierno, Liz Hernández, en coordinación con el presidente municipal de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, encabezó las acciones de apoyo al padre del menor, Edward Ramírez, a fin de atender de manera integral las necesidades derivadas de este difícil momento, incluyendo las gestiones necesarias para el y su madre a tierras campechanas.

El Gobierno del Estado de Campeche expresó su más sentido pésame a la familia, y reiteró su compromiso de actuar con sensibilidad, cercanía y solidaridad, acompañando a las y los campechanos, especialmente en los momentos más difíciles, con un profundo sentido humano y de responsabilidad social.

