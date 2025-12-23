San Francisco de Campeche.- La Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche informó que, por instrucciones de la gobernadora Layda Sansores San Román, se ofreció acompañamiento y apoyo inmediato ante el lamentable fallecimiento del pequeño Federico, originario del municipio de Escárcega, quien era trasladado para recibir atención médica en Galveston, Texas.

Asimismo, aseguraron que colaborará con autoridades del país y de Estados Unidos para el traslado del cuerpo del menor y de su mamá que salió con vida del accidente.

La secretaria de Gobierno, Liz Hernández, en coordinación con el presidente municipal de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, encabezó las acciones de apoyo al padre del menor, Edward Ramírez, a fin de atender de manera integral las necesidades derivadas de este difícil momento, incluyendo las gestiones necesarias para el retorno del menor y su madre a tierras campechanas.

El Gobierno del Estado de Campeche expresó su más sentido pésame a la familia, y reiteró su compromiso de actuar con sensibilidad, cercanía y solidaridad, acompañando a las y los campechanos, especialmente en los momentos más difíciles, con un profundo sentido humano y de responsabilidad social.

