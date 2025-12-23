Cuernavaca, Mor.- La Secretaría de Salud informó que a la semana epidemiológica 50 la entidad registra 22 casos confirmados de sarampión, en los municipios de Jonacatepec, Totolapan, Ayala, Axochiapan, Cuautla y Tlaquiltenango.

El caso número 20 corresponde a una mujer de 41 años, sin antecedente de vacunación, con residencia previa en Tijuana y posterior en Tlaquiltenango. El caso 21, de igual manera, es una femenina de 15 años, habitante de Cuautla, también sin antecedente de vacunación; mientras que, el caso 22 corresponde a un infante de un año de edad, sin antecedente de vacunación, residente del mismo municipio.

Lee también "Sin ellos no hay Navidad"; integrantes de colectivo "Amor por los desaparecidos" marchan de manera pacífica en Reynosa, Tamaulipas

Aumenta a 22 el número de casos confirmados de sarampión (23/12/2025). Foto: Especial

Frente a este escenario, la Secretaría de Salud fortaleció las acciones de vigilancia epidemiológica, medidas de cerco sanitaria y jornadas intensivas de vacunación en las demarcaciones donde se confirmaron casos, con la finalidad de interrumpir cadenas de transmisión y proteger a la población, especialmente a niñas y niños.

Mediante un comunicado, la Sectaria de Salud exhorta a la ciudadanía a acudir a su unidad de salud para revisar y completar los esquemas de vacunación establecidos en la Cartilla Nacional de Salud; también se le recomienda mantenerse atenta ante síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal, conjuntivitis y erupción cutánea, evitar la automedicación y contacto con otras personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr