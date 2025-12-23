Más Información

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), descartó un repunte de en Chiapas y aseguró que hay vacunas suficientes para esta enfermedad, así como millones de la vacuna invernal.

“Afortunadamente, ha disminuido el número de casos y no hay motivo de alarma”, dijo.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 23 de diciembre en Palacio Nacional, Kershenobich comentó que en reunión con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y autoridades de salud se llegó a la determinación que no hay motivo para limitar las actividades en el estado.

“Lo que sucedió en Chiapas es que apareció un brote, fundamentalmente en San Cristóbal de las Casas, fue donde ocurrió el mayor número de casos. Sin embargo, todos ellos han sido atendidos, están en buenas condiciones y están evolucionando bien”, explicó.

Señaló que la mejor medida es elque se implementó de inmediato, con 25 manzanas alrededor del caso detectado: “Y un barrido vacunal en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez”.

Insistió en la vacunación y aseguró que había colas en los centros de vacunación para aplicarse la dosis contra el sarampión.

“Tenemos millones de vacunas disponibles, tanto para sarampión como para la campaña invernal”, señaló el titular de la SSa.

