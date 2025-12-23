Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

Quién es más probable que experimente con el consumo de drogas, ¿un adulto o un adolescente?, pues contrario a lo que se podría pensar, durante este 2025, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT) reveló que el mayor consumo experimental de drogas ilegales viene por parte de adultos, mientras que en este mismo rubro los adolescentes va a la baja.

Este martes 23 de diciembre, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), presentó la ENCODAT donde no solo detalló este dato, sino que también sobre el aumento y decremento en el consumo de algunas otras drogas.

David Kershenobich, secretario de Salud, durante la mañanera del 23 de diciembre del 2025. Foto: Santiago Reyes/ EL UNIVERSAL

¿Qué es la ENCODAT?

La ENCODAT es la encuesta que se encarga de identificar y analizar los patrones, consumo, frecuencia, dependencia, percepción de riesgo, acceso y su relación con la salud mental y detonantes sociales.

Este 2025, se realizó a 19 mil 200 personas de 12 a 65 años de edad, dividida en adolescentes y adultos.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025. Foto: Especial

Así ha aumentado el consumo de algunas drogas de acuerdo a la ENCODAT

Durante la presentación, el secretario de Salud detalló que drogas como la cannabis aumentó, así como el consumo experimental en algunas otras drogas.

De acuerdo con los datos:

La cannabis aumentó de 9.3% en 2016 a 13.3% en 2025

Los alucinógenos aumentaron de 0.8% en 2016, en adultos a 1.5%,

Los estimulantes de tipo anfetamínico aumentaron de 0.9 en 2016 a 1.6% en 2025.

Destacó también que en cuanto a las drogas ilegales, el consumo experimental aumentó en adultos.

En adultos hubo un aumento de 10.6% en 2016 a un 14.6% en 2025.

En adolescentes hubo una baja de 6.2% a 4.1%.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025. Foto: Especial

Tramadol tendrá que comprarse solo con receta

Por otro lado, el uso indebido de medicamentos vio un aumento:

De 2016 al 2025 aumento de 1.3% a 2.5%.

En ese mismo periodo el consumo de opioides aumentó de 0.1 en 2016 a 1.4 % en 2025.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025. Foto: Especial

Destacó que el Tramadol tendrá que ser recetado porque puede ser un factor responsable por el consumo de opioides.

Consumo de alcohol se reduce en adolescentes

Por otro lado, se vio un ligero aumento en el total de la población que ha consumido alcohol alguna vez, entre 2016 y 2025, pasando de un 71.0% a un 73.7%.

Consumo en mujeres aumentó un 6.7%, del 62.6% a un 69.3%.

Sin embargo, el consumo nacional en el último año se vio disminuido:

En el mismo periodo pasó del 49.1% a 46.1%

En cuanto a los adolescentes:

Pasó del 28.0% a 17.8%.

Y de forma más precisa, el consumo mensual excesivo de adolescentes disminuyó de un 8.3% a 2.6%.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025. Foto: Especial

Consumo de cigarros electrónicos aumenta en 2025

La encuesta también arrojó que durante este año el consumo de cigarros electrónicos aumento, esto debido a la transición del tabaco habitual a los dispositivos.

Mientras que en 2016 era de 1.1% pasó a 2.6% en 2025

Respecto al consumo de tabaco se vio una disminución:

En 2016 era de 17.6% y pasó a 15.1% en 2025.

En hombres bajó de 27.1% a 22.8%

En mujeres del 8.7% a 8.0%.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025. Foto: Especial

Finalmente, las estadísticas arrojaron que entre un grupo muestra de 12 a 65 años, los adolescentes tienen mayores niveles, respecto a los adultos, en:

Malestar psicológico

Comportamiento suicida

Violencia

De 12 a 17 años, estos malestares tienen una prevalencia de:

13.2% en mujeres y 6.9% en hombres

En adultos se encuentran en un 10.2% para las mujeres y 5.1% para hombres.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025. Foto: Especial

