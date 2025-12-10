La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que diputados y diputadas hayan avalado prohibir la producción y venta de vapeadores.

En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que los vapeadores “hacen mucho daño”.

“Los vapeadores hacen mucho daño a la salud. Hay esta idea de que si no se fuma cigarro y se utiliza el vapeador, pues tiene menos daño, y en realidad el vapeador tiene muchísimas sustancias y materiales que hacen muchísimo daño.

“Entonces por eso fue la prohibición en la Constitución, y ahora ya está en la Ley de Salud”, dijo la Mandataria.

Agregó que ya hay sanciones a quien venda estos productos y que la Secretaría de Salud se tiene que organizar “para poder hacer que esto sea efectivo”.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 324 votos a favor y 129 en contra, imponer de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de 100 a dos mil veces (226 mil 280 pesos) el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien fabrique o venda cigarrillos electrónicos o vapeadores.

Para ello se reformó la Ley General de Salud para definir que los cigarrillos electrónicos y vapeadores son un sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por los consumidores.

“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”, se estableció en el artículo 282 Quater.

