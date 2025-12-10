La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la recién aprobada nueva Ley General de Aguas es benéfica para la nación, y que no afecta la propiedad privada.

"Número uno, la Ley de Aguas es benéfica para la nación, no afecta la propiedad privada, porque además, el agua es un recurso de la nación desde la Constitución de 1917 y se puede concesionar a partir de ciertas características de la nueva Ley Nacional de Aguas, desde antes lo establece la Constitución lo que era la Ley de Aguas nacionales y la nueva Ley General y la nueva Ley de Aguas nacionales. Eso no tiene problema.

"No hay problema para todos los agricultores que tienen pozos en sus parcelas, al revés, se va a facilitar para que puedan regularizarse y que puedan cuando se cede el predio o se vende, pues que pueda ser de forma muy expedita la aplicación de esta concesión al nuevo propietario".

La jefa del Ejecutivo federal aclaró que esta nueva ley no tiene nada en contra concesiones actuales, pero lo que sí es que ya no se puede vender el agua de uso agrícola a terceros, pues indicó que había distritos de riego que recibían agua, la cual no pagaban por esta agua concesionada y se la vendían a los municipios.

"Eso ya no se puede. El agua que no usas la tienes que regresar a la Conagua y la Conagua se la concesiona directo al municipio. ¿Por qué es esto? Porque no tiene un tercero hacerse rico a costa el consumo de agua de un municipio, de la gente. No pagas el agua y luego tú la vendes, pues eso no estaba bien".

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que también quien tiene acaparada agua y no la usa, se le pide que regrese la concesión para que ésta sea usada por un municipio y se garantice el derecho humano al agua.

"Entonces, es benéfica para todas y todos la Ley Nacional de Agua, y pasa de ser una mercancia el agua a convertirse o a recuperar su garantía de recurso natural de la nación y al mismo tiempo el derecho humano al agua para que todas y todos los mexicanos puedan tener agua. Ese es la esencia de la Ley".

