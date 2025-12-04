Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), afirmó que la reforma a la Ley General de Aguas busca que el líquido deje de verse como mercancía, que evite el acaparamiento y sobreexplotación en un mercado ilegal en donde solo unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de las mayorías.

En conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que esta reforma busca tener un sistema de concesiones de agua totalmente transparente, y público, con total certeza para todos los usuarios y sobre todo, señaló, que haya cero tolerancia a la corrupción.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que hay quienes concentran grandes cantidades de aguas con un fin de lucro, mientras hay comunidades y pequeños productores que no cuentan con el agua suficiente para poder realizar sus actividades.

"Esta reforma lo que nos va a permitir es que el agua deje de verse como una mercancía, que deje de estarse mercantilizado, terminar con esta visión que ha causado muchas afectaciones en nuestro país, como el acaparamiento, como la sobreexplotación, como un mercado ilegal en donde unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de la mayoría.

"Hay quienes concentran grandes cantidades de aguas y las venden además con un fin de lucro, mientras hay comunidades y pequeños productores que no cuentan con el agua suficiente para poder realizar sus actividades. Eso es lo que es el espíritu, el corazón de esta iniciativa".

En Palacio Nacional, el director general de Conagua exhortó a los productores que se mantengan informados, que no caigan en narrativas falsas y que tengan confianza en que ellos van a ser los más beneficiados con esta ley.

