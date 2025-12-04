La mañanera de Sheinbaum, 4 de diciembre, minuto a minuto

Más Información
San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua
Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel
Sigue la conferencia matutina desde Palacio Nacional de la Presidenta de México.
08:00.- Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, presenta los avances en la red trenes de pasajeros.
07:45.- Como parte de sus objetivos comerciales y del plan de negocios 2025, el Tren Maya lanzará su primer servicio comercial de Tren de Larga Distancia con el Paquete Turístico "El Expreso de Año Nuevo".
07:40.- El director General del Tren Maya, general Óscar David Lozano Águila, presenta los paquetes turísticos con destino al sureste mexicano.
07:39.- Señala que han sido entregadas 354 viviendas. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México y Rodrígio Chávez, director de Conavi, ofrecen unas palabras sobre este proyecto.
07:38.- Mediante enlace remoto, Edna Vega hace entrega de escrituras a familias reubicadas del Chiquihuite, tras el deslave del cerro que causó cuatro muertes.
07:35.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
