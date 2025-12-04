Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

Sin sorpresas y en fast track, el pleno del Senado de la República eligió, con el voto del oficialismo —al que se sumaron la bancada de Movimiento Ciudadano y tres panistas—, a Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para un periodo de nueve años que concluirán en diciembre de 2034.

Fue la crónica de una designación anunciada en la que las bancadas ligadas a Morena, más el voto de MC, sumaron 97 votos, proceso que la oposición calificó de “simulación para colocar al frente de la institución a una fiscal carnala”.

Las tres candidatas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo —Maribel Bojorges, Ernestina Godoy y Luz María Zarza— llegaron puntuales, por separado, a la cita para comparecer ante el pleno de la Cámara Alta.

Pero quien acaparó la atención de los senadores oficialistas fue sin duda la exconsejera jurídica.

Así, a las 12:30 horas, las integrantes de la terna ingresaron al salón de sesiones, pero Godoy entró “partiendo plaza” con un séquito de legisladores de la 4T que se acercaron a su paso para abrazarla, besarla y tomarse la foto, lo que no ocurrió con las otras dos aspirantes.

Fue una sesión sin sobresaltos, salvo la intervención de la senadora del PAN Lily Téllez, quien cuestionó a la nueva titular de la Fiscalía General de la República si seguirá encubriendo al coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, si iniciará un proceso en su contra por ser el “padrino” del grupo delictivo La Barredora.

En tribuna y con Godoy sentada frente a ella, apuntó: “¿Va a dar impunidad a Adán López, porque él operó para que usted llegue a ser fiscal? ¿Va a atender las pruebas del Ejército Mexicano contra Adán Augusto? ¿Va a enterrar las carpetas de investigación contra Andy López Beltrán por enriquecimiento ilícito, robo, contrabando de gasolina y asociación delictiva con cárteles?”.

El senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio advirtió que una fiscalía profesional y eficiente es una exigencia que la gente ha hecho por décadas.

“No una extensión del Poder Ejecutivo, no una herramienta para cobrar vendettas personales, mucho menos un aparato para la persecución política o la reapertura sin sentido de expedientes de hace 30 años para caprichos meramente políticos”, en referencia implícita al caso de Antonio Sánchez Ortega, presunto segundo tirador en el asesinato de su padre.

El senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que el resultado de la votación dejó en claro que el tricolor es el único partido de verdadera oposición, puesto que la nueva fiscal fue apoyada por los seis senadores de MC, los panistas Agustín Dorantes, Guadalupe Murguía y María Díaz Marmolejo, así como el senador independiente Erick Iván Jaimes, suplente de Manlio Fabio Beltrones.

Una vez que fue nombrada por las bancadas de la Cuarta Transformación y sus “nuevos aliados”, Ernestina Godoy rindió el trámite de ley. “Sí protesto”, respondió al aceptar el cargo que la mantendrá en la Fiscalía General de la República hasta diciembre de 2034.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, le entregó el nombramiento e inició el “besamanos” de salida, las felicitaciones, las selfies, los aplausos y el grito en coro de “¡la fiscal!, ¡la fiscal!”.

El ritual de los morenistas para despedir del salón de sesiones a Godoy duró casi 15 minutos.

Adán Augusto López, operador del relevo, en el largo “besamanos” se acercó, muy sonriente, como desde varios meses no se le veía, para abrazar a Ernestina Godoy, quien se dejó querer por el tabasqueño, con quien mantuvo un breve diálogo para continuar su salida triunfal del recinto senatorial.