La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado prevé votar a favor de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) si firma el decálogo que presentaron la víspera, pero aseguraron que ello no se trata de otorgarle “un cheque en blanco”.

El coordinador de MC, Clemente Castañeda, expuso que “no somos ingenuos, sabemos que en las personas hay una trayectoria, hay antecedentes, pero estamos claros de que lo que se trata es dar garantías institucionales de que la FGR se conduzca con rectitud y apegada a derecho”.

“No es un cheque en blanco. Si hay que poner alguna cosa, es que hay un beneficio de la duda, condicionado a la observación del decálogo que presentamos”, dijo en entrevista.

Aclaró que este respaldo por el momento es la posición del coordinador, “pero estoy seguro que la suscribirán el resto de los senadores (de MC)".

Comentó que no es el ánimo de MC el buscar apoyar a Ernestina Godoy para evitar persecuciones futuras en contra de ellos. “A nosotros no nos presiona nada, ni nadie. Ejerceremos un voto en libertad, nosotros no tenemos ningún temor de una represalia política contra nosotros”.

Indicó que MC correrá el riesgo públicamente de ello y “no buscaremos la salida fácil de votar en contra” porque lo que se requieren son compromisos para enfrentar el compromiso de la procuración de justicia en el país.

