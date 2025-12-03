Más Información

Gobierno de Trump no descarta redadas ni captura de migrantes durante el Mundial de futbol 2026 en EU

Gobierno de Trump no descarta redadas ni captura de migrantes durante el Mundial de futbol 2026 en EU

Inicia discusión para elegir a nueva fiscal; Godoy, Zarza y Bojorges comparecen ante el Senado

Inicia discusión para elegir a nueva fiscal; Godoy, Zarza y Bojorges comparecen ante el Senado

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

Agricultores alistan bloqueos en todo el país; esperan discusión de modificaciones a la Ley de Aguas

Agricultores alistan bloqueos en todo el país; esperan discusión de modificaciones a la Ley de Aguas

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

El pleno del inició la discusión para elegir de la terna conformada por Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.

Durante la sesión ordinaria, se recibió oficialmente la terna propuesta por la presidenta con 75 votos a favor y 29 en contra de que el tema sea considerado como de urgente resolución para que sea debatido este mismo miércoles.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, , indicó que se considera de urgente resolución y de inmediato se prevé que se formulen las preguntas por cada grupo parlamentario para las tres candidatas a titular de la FGR quienes ya se encuentran en el reciento legislativo para comparecer.

Lee también

Castillo recordó que se requiere del voto de las dos terceras partes del Pleno para la elección de la titular de la FGR que sustituirá a quien renunció el pasado 27 de noviembre.

Ingresan al pleno del Senado Godoy, Zarza y Bojorges

Unos minutos después de iniciada la sesión, Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán ingresaron al pleno del Senado en el marco de la sesión de este martes, donde se prevé debata y se elija a la nueva Fiscal General de la República.

La encargada del despacho de la FGR acudió al recinto alrededor de las 11:40, para comparecer ante el Pleno, Godoy se perfila para ser la nueva fiscal general de la República

Se prevé que las aspirantes hagan uso de la palabra hasta por 20 minutos, para dar respuesta a las preguntas que les hayan formulado y exponer su proyecto de trabajo, por lo que la primera en comparecer será Maribel Bojorges Beltrán, seguida de Ernestina Godoy Ramos y Luz María Zarza Delgado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]