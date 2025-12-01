El Senado de la República recibió al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, quien realiza su primera visita de Estado a nuestro país, con el propósito de consolidar una relación que genere beneficios mutuos para México y ese país asiático.

En la reunión efectuada en la Vieja Casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó que la trayectoria de Singapur ha sido reconocida en el mundo entero como una de las historias de éxito más admirables de nuestro tiempo.

“Su país es un testimonio vivo de cómo las políticas multiculturales y de inclusión pueden convertirse en una fuerza que une a toda una sociedad, con el fin de impulsar el desarrollo sustentable y la prosperidad compartida”, indicó.

Castillo Juárez agregó que 2025 es muy significativo, pues se cumplen 50 años de la formalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países, por lo que destacó que la próxima apertura de la embajada de Singapur en México será un paso decisivo para profundizar aún más la relación de amistad y de cooperación.

Resaltó que para el Senado de la República, este diálogo parlamentario representa una oportunidad invaluable para fortalecer los lazos bilaterales, señaló. “Estamos deseosos de escuchar más sobre las experiencias que han llevado a Singapur a convertirse en un líder mundial en innovación tecnológica, educación, infraestructura portuaria y energías limpias”.

A partir de estos intercambios, enfatizó, se pueden encontrar puntos de acuerdo para consolidar nuevas formas de cooperación que generen beneficios mutuos.

Laura Itzel Castillo recibió este lunes 1 de diciembre al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en la Vieja Casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado. Foto: Especial

Además, Laura Itzel Castillo subrayó que el dinamismo y la fortaleza de la relación bilateral son evidentes, pues el comercio entre México y Singapur supera ya los 4 mil millones de dólares, más de 180 empresas de su país están presentes en el nuestro y su inversión acumulada rebasa los mil millones de dólares.

“Vemos también un gran potencial en el intercambio educativo y en el turismo, dos ámbitos que fortalecen nuestro entendimiento cultural y acercan a nuestros pueblos de manera profunda y duradera”, expresó.

Por su parte, el presidente de la República de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, destacó la importancia de que ambos países fortalezcan sus relaciones bilaterales ante el ambiente de incertidumbre que atraviesa la economía mundial, pero, sobre todo, como catalizador del vínculo entre América Latina y la región Asia Pacífico.

Previó que el Senado tendrá en sus manos la tarea de ratificar el Tratado de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur, lo que también ayudará al acercamiento de ambas regiones del planeta e impactará en la presencia de Singapur en México, cuyo comercio aumentó en un 60 por ciento en el último año.

El presidente de Singapur celebró el lazo entre la nación asiática y el Senado de la República, ya que coadyuvará a tender puentes para concretar inversiones de ese país en las 32 entidades federativas; expuso que actualmente ya existen relaciones económicas con Chihuahua y Jalisco.

Precisó que está es la primera vez que visita nuestro país como presidente de Singapur, aunque lo había hecho anteriormente en cuatro ocasiones en el lapso de 14 años.

Previo al encuentro, Tharman Shanmugaratnam fue recibido junto a su comitiva en una ceremonia en la que participaron senadoras y senadores, posteriormente firmó el libro de visitantes y depositó una ofrenda floral en la escultura de “Belisario Domínguez”, ubicada en el patio central de la sede alterna del Senado.

