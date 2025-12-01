Más Información

Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", se declara culpable de cargos de narcotráfico

Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", se declara culpable de cargos de narcotráfico

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Dua Lipa y todas las canciones sorpresa de artistas latinos que interpretó en su “Radical Optimism Tour”

Dua Lipa y todas las canciones sorpresa de artistas latinos que interpretó en su “Radical Optimism Tour”

Diputado Arturo Ávila denuncia a PAN ante INE; acusa de simular propaganda con Edson Andrade

Diputado Arturo Ávila denuncia a PAN ante INE; acusa de simular propaganda con Edson Andrade

El , Tharman Shanmugaratnam anunció que se establecerá una embajada de ese país en México, con lo cual será la primera representación diplomática que abre ese país en una nación de habla hispana.

En conferencia de prensa conjunta co la presidenta Palacio Nacional en el marco de su visita de Estado a México, el mandatario de Singapur aseguró que establecer una embajada en nuestro país refleja la confianza que tiene su país en el futuro de México.

"El gobierno de Singapur ha decidido establecer una embajada de Singapur en México que abrirá el próximo año. Este es un hito importante, ya que será la primera embajada de Singapur en un país de habla hispana, y nuestra segunda embajada en ", señala.

Lee también

"Nuestra decisión refleja la confianza que tiene Singapur en el futuro de México y nos permitirá participar con los líderes del sector empresarial y comunitarios en México", señaló.

Ciudad de México 1 diciembre 2025 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la Ceremonia oficial de bienvenida al Presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en el Patio de Honor de Palacio Nacional. Foto: Fernanda Rojas /El Universal
Ciudad de México 1 diciembre 2025 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la Ceremonia oficial de bienvenida al Presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en el Patio de Honor de Palacio Nacional. Foto: Fernanda Rojas /El Universal

En el salón Tesorería y al destacar que se cumplen 50 años de relaciones entre ambas naciones, el presidente de Singapur informó que con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmaron un memorándum de entendimiento, entre ambos buscan abrir y mejorar las relaciones económicas y exploran otras áreas de colaboración.

Aseguró que el diálogo entre ambas delegaciones fue muy fructífero.

Lee también

"Este año Singapur y México celebran el Aniversario Dorado de nuestras relaciones diplomáticas que han sido constantes en estos 50 años basadas en el respeto mutuo y diálogo.

"Ese respeto mutuo y diálogo abierto han sido muy importante y muy presentes en nuestro diálogo esta mañana. Me gustaría agradecer a las delegaciones, hablamos acerca de a seguir abriendo nuestras relaciones incluyendo mejorar nuestras relaciones económicas, firmamos un memorándum de entendimiento y más importante aún, más allá de ello, también estamos explorando otras áreas de colaboración".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]