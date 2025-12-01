La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este lunes sostendrá una reunión con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, encuentro que marcará la formalización de la embajada singapurense en el país.

Durante su mensaje al arrancar la conferencia matutina, la mandataria detalló: “Hoy a las 10:00 de la mañana viene el presidente de Singapur. Vamos a tener una reunión importante, se formaliza la embajada de Singapur aquí en México, esa es la razón, pero además hay varias inversiones y proyectos conjuntos que ya informaremos después en la conferencia de prensa”.

La visita oficial coincide con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Singapur, un hito que ambos gobiernos buscan celebrar con una agenda enfocada en la cooperación económica y el fortalecimiento institucional.

Como parte del protocolo, Sheinbaum encabezará la ceremonia de bienvenida en el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde ambos jefes de Estado sostendrán un encuentro privado, acompañados por integrantes de sus respectivos gabinetes.

La llegada de Shanmugaratnam se inserta en una intensa agenda diplomática que la Presidenta mexicana ha sostenido en las últimas semanas con diversos líderes internacionales, buscando ampliar alianzas y promover nuevos proyectos de inversión estratégica para el país.

